法国据报已向乌克兰提供价值1.2亿欧元的军事援助

法国/乌克兰/俄罗斯

据法国《观点报》4月12日报导，根据该报获得的消息显示，法国已经花费了约1.2亿欧元帮助乌克兰军队对抗俄罗斯的入侵。自俄罗斯入侵乌克兰以来，法国政府一直拒绝就对乌军事援助的数量和性质进行沟通，因此，这一信息并没得到当局的证实或否认。与法国相比，其他欧洲国家在向基辅提供的军事援助方面要透明得多。

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报导称，法国对乌的军事援助包含有几种类型。最重要的贡献之一涉及卫星图像共享。法国拥有多颗侦察卫星（太阳神卫星、昴宿星卫星和CSO卫星），使其能够每天多次向乌军总参谋部提供卫星图像。这可能是在与法国的盟友，特别是与美国的密切合作下进行的。

报导指，法国对乌的军事援助还包括轻型导弹。在装备方面，法国至少向乌克兰交付了三种类型的轻型导弹。法德两国制造的较旧的反坦克系统“米兰”反坦克导弹及“标枪”反坦克导弹。法军的所拥有的“标枪”导弹是在阿富汗战争期间从美国获得的较新的装置，并从那时起储存。

报导称，法国还向乌克兰提供了“西北风”便携式防空飞弹。该报并不知道法方具体提供的导弹数量，但可能不是很高，因为正如最近的一份议会报告所指出的，法国军队的弹药储存并不多。

在提供这些武器系统的同时，法军还对需要使用这些武器的乌克兰军事人员进行培训。这发生在2月24日俄罗斯入侵开始之前。一位知情人士说：“我们没有坐视不管，尽管我们当时不确定俄罗斯是否会发动攻击。”报导指，外界不知道此后这种培训是否继续，以及在什么条件下进行的。

此外，法国还向乌克兰部队提供了燃料和军装。然而，法方对乌没有提供传输系统，这些系统主要来自美国。因此，美国确保了乌克兰网络的安全和控制。