泽连斯基提议拿“你们的人”梅德韦丘克与俄方换被俘乌克兰人

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乌克兰总统泽连斯基（Volodymyr Zelenskyy）4月12日通过其Telegram频道宣布，亲俄的乌最高拉达议员、寡头梅德韦丘克（Viktor Medvedchuk）在该国情报部门的一次“特别行动”中被抓获。他并于当晚的视频讲话中提议，“我建议俄罗斯联邦用‘你们的人’来交换我们现在被俄罗斯囚禁的男孩和女孩。”

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在俄罗斯入侵乌克兰之前，梅德韦丘克在乌克兰面临“叛国”的指控，一直被软禁。在入侵后的几天内，他成功逃离限制措施，并一直下落不明。一些观察家猜测，如果俄普京当局通过2月24日的入侵成功地推翻了泽连斯基政府，梅德韦丘克或他的一个盟友可能是克里姆林宫的首选，以领导乌克兰的傀儡政府。在2019年接受美国电影导演奥利弗·斯通的采访时，普京承认他是梅德韦丘克女儿的教父。

泽连斯基周二晚发表了题为“乌克兰的未来直接取决于我们所有形式的抵抗的力量 ”的全面视频讲话。他在讲话中说：“最勇敢国家的牢不可破的人民! 你们还记得俄罗斯如何吹嘘他们将在48小时内夺取基辅吗？相反，乌克兰已经击退敌人48天了。今天是值得纪念的。值得记住的是，俄罗斯领导人期望在2月24日开始入侵后的几天内，看到占领者在卡瑞沙提克（Khreschatyk ）的游行。相反，他们每天都能看到有秩序的占领者队伍，我们的保卫者将他们送入地狱。”

泽连斯基说：“在延续了48天的48小时内，俄罗斯军队达到了比苏联在阿富汗10年战争中的损失更多的不可挽回的水平。比俄罗斯在车臣的两场战争中的损失还要高。俄罗斯的‘两百人’（死亡人数）总名单将很快达到2万人。如果不是今晚，简直就是在几天之内。然后呢？ 3万被杀？4万？”

泽连斯基说：“今天，俄罗斯再次表示，他们所谓的‘特别行动’据说正在按计划进行。但是，说实话，世界上没有人理解这样一个计划是如何出现的。在一个多月的战争中，怎么会出现一个规定数万名自己的士兵死亡的计划？谁能批准这样一个计划？而且这个人可以接受的自己的损失的最终水平是什么？几万甚至几十万俄罗斯人的死亡？”

泽连斯基说：“显然，莫斯科没有人关心乌克兰平民的死亡人数。他们说他们所做的一切都是为了人民，为了顿巴斯...... 但即使在二战期间，顿巴斯也没有在这么短的时间内看到如此残酷的行为。那是来自谁？来自俄罗斯军队。”

泽连斯基说：“在顿巴斯，围攻列宁格勒的故事被重演。为了什么？在纳粹封锁期间死在或几乎死在列宁格勒的人对此会怎么说？他们会对封锁马里乌波尔说什么呢？今天在俄罗斯也有人说，俄罗斯军队在布查进行的大屠杀据说是‘演戏’。出于某种原因，在博罗迪扬卡、霍斯托梅尔、马卡里夫、切尔尼戈夫地区、哈尔科夫地区和顿巴斯的城市和村庄发生的大屠杀还没有被评论过。”

泽连斯基说：“世界上没有像俄罗斯军队中的杀人犯那样多的‘舞台专家’。对战争罪的责任是不可避免的。作为一个例子，我可以提到今天乌克兰国家安全局的成果。梅德韦丘克先生在宇航日（前苏联的国家纪念日）被拘留，这是非常有象征意义的。他已经躲藏了48天，并最终决定尝试逃离我们的国家。”

泽连斯基说：“好吧，对于这个‘宇航员’，在这个词的坏意义上著名的 ‘我们走！’，并没有发挥作用。我认为他使用军事伪装是特别愤世嫉俗的行为。他试图把自己伪装成这样。这样一个‘军人’。这样的‘爱国者’。好吧，如果梅德韦丘克为自己选择了一套军装，他就属于战时的规则。”

泽连斯基说：“我提议俄罗斯联邦用你们的这个人交换我们现在被俄罗斯囚禁的男孩和女孩。因此，我们的执法官员和军队也必须考虑这种可能性。有越来越多的证词和其他官方调查数据表明，占领者在他们设法来到的地区犯下了可怕的罪行，不幸的是。关于俄罗斯军队对妇女和儿童的不人道的残酷行为。关于众多的强奸案，并非所有连环强奸犯都达到了俄罗斯士兵的残暴程度。”

泽连斯基说：“当然，我们将确定所有这些野蛮人的全部真相。无论花多少时间和精力，我们都会找到他们。让梅德韦丘克成为你们的榜样。即使是前寡头也没有办法逃脱，更不用说来自俄罗斯贫民区的更多普通罪犯。我们会抓住所有人。我们非常关注昨天关于在马里乌波尔使用有毒物质的射弹攻击该市守军的报道。现在还不可能百分之百地得出结论，说明那是什么物质。显然，不可能在被围困的城市进行全面调查和全面分析。”

泽连斯基说：“然而，鉴于俄罗斯宣传者一再威胁要对马里乌波尔的保卫者使用化学武器，以及例如俄罗斯军队在乌克兰一再使用磷弹，世界现在必须做出反应。做出预防反应。因为在使用大规模杀伤性武器之后，任何反应都不会改变什么。而且它只会看起来像对民主世界的一种羞辱。今天，我在对立陶宛议会和人民的讲话中，同时也对所有欧洲国家强调，欧盟对俄罗斯的第六套制裁方案必须包括石油。”

泽连斯基说：“停止成倍增加不够有力的制裁方案。在任何情况下，你将不得不承认，只有欧洲放弃俄罗斯的能源资源和完全限制俄罗斯的银行系统，才能成为俄罗斯领导人寻求和平的理由。没有这一点，莫斯科正在寻找军事解决方案。我今天还与奥地利总理內哈默进行了交谈，他在前一天与俄罗斯领导人进行了会晤。我们交换了关于这次会晤的细节。”

泽连斯基说：“许多人喜欢嘲笑占领者，嘲笑他们的失败，嘲笑他们士兵的训练水平，嘲笑‘最新’的俄罗斯装备的质量有问题，这些装备是在过去20年里开发的，比苏联的型号差。而且是正确的。这很公平。但与此同时，我们必须明白，并非所有的俄罗斯坦克都停滞在战场上。不是所有的敌军士兵都只是逃离战场。也不是所有的人都是不知道如何正确持有武器的应征者。”

泽连斯基说：“这并不意味着我们应该害怕他们。这意味着我们不能贬低我们的士兵、我们的军队的功绩。我想再次感谢他们，我们所有的保卫者。我不会厌倦这样做。我希望你和我不厌其烦地告诉他们最重要的事情：我们相信你们。我们为你们感到骄傲。我们敬佩你们。”

泽连斯基说：“这就是为什么应该始终强调，如果我们的城市和村庄被占领，这只是暂时的。它们肯定会被解放。它们将被我们的英雄们解放出来。不仅要靠武器的力量，还要靠士气的力量。乌克兰男人和女人几乎每天都在我国南部的城市和村庄里展示士气。在俄罗斯军队暂时占领的、我国军队尚未解放的地区。无论怎样，你都需要抵抗占领者。这很难，我知道。你必须要战斗。抗议。捍卫我们的民族国家地位。”

泽连斯基强调：“乌克兰的未来直接取决于我们所有形式的抵抗的力量。我们所有人的未来，我们每个城市的未来，我们每个村庄的未来。我很感谢每一个理解这一点的人。即使看起来结果很遥远，也不停止抵抗的人。因为最黑暗的时候总是在黎明之前。”在向乌克兰安全部队颁发完奖章后，泽连斯基最后说：“永恒的荣耀归于我们所有的英雄! 纪念所有为乌克兰牺牲的人！永远的记忆。对我们所有的敌人进行不可避免的惩罚。荣耀归于乌克兰!”