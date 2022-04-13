芬兰发表国安白皮书，是否加入北约进入议会辩论

芬兰/北约组织

芬兰政府13日就国家安全形势，向国会递交白皮书，启动国会围绕是否争取加入北大西洋公约组织的辩论。因应俄罗斯入侵乌克兰带来的军事威胁，这个自二战结束以来一直坚持不缔结军事联盟的中立国，向加入北约又迈出了有决定性意义的一步。

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普京以乌克兰可能加入北约，提升对俄罗斯安全威胁为由发动的入侵战争显然适得其反，正进一步扩大北约组织与俄罗斯的边境线。要知道，芬兰是与俄罗斯陆路边境线最长的欧洲国家。倘若芬兰确实成为北约成员，俄罗斯与北约成员国的边境线将加长1300多公里。

在俄乌战争2月底爆发之前，大部分芬兰人都认为不缔结军事联盟的中立国地位保证了该国的稳定，支持加入北约的人数十年从未超过30%。现任首相桑娜-马林所在的社会民主党就常年反对芬兰加入北约。但一个多月以来，芬兰舆论大幅反转。4月11日公布的一项最新民调显示，支持加入北约的人甚至达到68%，反对的人则跌落到了12%。

芬兰国会在未来几周将就此展开辩论。从目前情况来看，绝大多数议员都支持加入北约，明确反对者只有12人。

首相桑娜-马林几天前曾表示，她相信相关辩论不会拖延，芬兰可能在五月就递交入盟申请，以便北约成员国可以在6月底的马德里峰会上就展开讨论。

接收新成员必须征得北约成员国一致同意。目前可能的悬念是匈牙利欧尔班政府的立场。

桑娜-马林13日也前往斯德哥尔摩，与瑞典首相会晤。同样坚持中立国立场的瑞典，也在思考是否加入北约。

普京政权此前曾警告芬兰，如果加入北约，就要承担严重的政治和军事后果。

芬兰情报部门此前预期，俄罗斯有可能干扰国内有关加入北约的讨论。

芬兰历史上曾隶属俄罗斯大公国一个世纪。1917年才宣布独立。二战期间，芬兰一度遭苏联红军占领，国民曾顽强抵抗。1948年，芬兰与苏联签署友好合作条约，以中立国地位，避免了像其它东欧国家那样，被纳入苏维埃阵营的命运。

芬兰90年代才加入欧洲联盟。与北约组织有合作关系。