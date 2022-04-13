英美首脑通话探讨加快对乌援助 美国将宣布再追加约7.5亿美元军援

英国/美国/乌克兰

英国首相约翰逊（Boris Johnson）与美国总统拜登（Joe Biden）4月12日就乌克兰局势举行了通话。约翰逊向拜登介绍了他最近访问基辅的最新情况。双方还讨论了加快对乌援助的必要性，包括加强军事和经济支持。另据消息显示，在俄罗斯不断入侵的情况下，拜登正授权向乌克兰转让7.5亿美元的额外武器援助。

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约翰逊周二通过推特表示：“我刚刚与美国总统通话，并向他介绍了我本周末在基辅与乌克兰总统泽连斯基会晤的最新情况。我们的共同重点仍然是支持泽连斯基总统和乌克兰人民为自由而战。不能让普京的野蛮冒险成功。”

据英国首相府发布的声明介绍，“两位领导人讨论了加快援助乌克兰的必要性，包括加强军事和经济支持，因为乌克兰军队正在准备应对俄罗斯在该国东部的另一次进攻。首相对美国对乌克兰的巨大军事贡献表示敬意，并介绍了英国新的一揽子支持计划的最新情况，包括反舰导弹和军用车辆，它们将在未来几天和几周内抵达。两位领导人都很清楚，尽管普京做出了可怕的尝试，但他永远无法压制乌克兰人民的精神。”

声明称：“首相说，国际社会需要对乌克兰作出长期承诺，以确保乌克兰人民对其国家自由的愿景能够再次实现，两位领导人讨论了美国和英国如何与盟友合作以实现这一目标。两人还同意继续共同努力，加大对普京的经济压力，果断地结束西方对俄罗斯石油和天然气的依赖。首相还对拜登总统和美国人民今天上午在纽约市发生的袭击事件表示了同情。两位领导人同意在未来几周内保持联系。”

美国白宫的声明称：“领导人们申明，面对俄罗斯持续的暴行，他们承诺继续向乌克兰提供安全和人道主义援助。他们还欢迎正在进行的与盟友和伙伴的合作，使俄罗斯为其无端和无理的战争付出严重代价。”

美国政治新闻网站Politico周二援引三名知情人士的话报导称，在俄罗斯不断入侵的情况下，拜登总统正授权向乌克兰转移约7.5亿美元的额外武器援助。报导指，拜登将利用他的总统抽调权力，向乌军提供无人机、榴弹炮和防止可能的化学袭击的防护设备以及其他武器。

美国国防部副部长希克斯（Kathleen Hicks）周二告诉记者称，五角大楼正在寻求向乌克兰提供武器，“让他们有更多的射程和距离”。据两位国会助手介绍，美国国会相关委员会在周二下午被告知此举。

作为美国会参议院多数党领袖的民主党人舒默（Chuck Schumer）和共和党领袖麦康奈尔（Mitch McConnell）上个月谈判达成的140亿美元大规模乌克兰援助计划的一部分，拜登此番将援引的总统抽调权对乌军援权规模翻了一番。

自拜登上任以来，美国已经向乌克兰提供了24亿美元的军事援助，尽管这些援助绝大部分是在俄罗斯2月24日入侵乌克兰之后提供的。据美国全国广播公司（NBC）报导，该一揽子计划可能包括新的军事武器，如无人驾驶的水面工具，有时被称为“海上无人机”或“无人机船”及米-17直升机。一位美国官员说，这套方案仍在最后敲定，一些装备可能包括在后来的武器装备包中。

一位前美国官员在受访时将这批援助物资描述为“围绕更大规模战斗的想法而制定的一揽子计划”，并表示正在认真考虑发送短程反舰导弹。“我们希望俄罗斯输，”美国一位高级政府官员说。路透社首先报道了该方案的美元数额。据了解，美国现在也在与乌克兰方面分享更多、更好的情报。