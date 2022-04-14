俄国防部：“莫斯科”号导弹巡洋舰在拖走时遇暴风雨沉没

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据俄新社和塔斯社4月14日晚引述俄罗斯国防部的消息报导，俄罗斯黑海舰队旗舰“莫斯科”号导弹巡洋舰因弹药被引爆而受损，在被拖走时“在暴风雨的海况下沉没”。

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俄新社的报导称，“莫斯科”号导弹巡洋舰在被拖往目的港时，由于在弹药爆炸引起的火灾中船体受损而失去了稳定性。俄罗斯军方称：“这艘舰艇在暴风雨的海况下沉没。”

周四早些时候，俄罗斯国防部报告称，黑海舰队旗舰“莫斯科”号导弹巡洋舰因火灾发生弹药爆炸而严重受损，船员被疏散到该地区舰队的舰艇上。该部表示，火灾原因正在调查中。

后来，俄罗斯国防部澄清说，这艘导弹巡洋舰仍然有浮力，其主要导弹武器没有损坏。已采取措施将巡洋舰拖到港口。

此前，乌克兰敖德萨州州马尔琴科（Maxim Marchenko）曾率先在telegamm频道上称，乌军发射“海王星”反舰导弹击中“莫斯科”号。乌克兰独立新闻社（UNIAN）援引另一消息源称，两发“海王星”反舰导弹命中“莫斯科”号。

“莫斯科”号是黑海舰队旗舰。该舰于1983年服役，是1164型导弹巡洋舰首舰，原名“光荣”号，1996年更改为现名。舰上主要搭载16发P-1000“玄武岩”重型反舰导弹。