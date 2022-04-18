乌克兰再称：在俄军占领区发现化学武器“残骸”

化学武器

乌克兰东北部城市托斯提也纳市长波瓦17日表示，俄罗斯军队从乌国北部苏米（Sumy）地区撤出后，乌方在当地发现化学武器的“残骸”。

广告 继续浏览后续

美国“新闻周刊”（Newsweek）报导，托斯提也纳市（Trostianets）市长波瓦（Yuriy Bova）对“乌克兰国家通讯社”（Ukrinform）发布的谈话中表示：乌克兰发现使用沙林（sarin）和其他化学物质的痕迹。他说：“我们在比尔卡村（Bilka）发现沙林和其他物质等化武残骸，还有装填药剂的安瓿（音同剖）。乌克兰国家安全局目前正在处理此事。占领者可能想用这种化学物质攻击基辅、波塔瓦（Poltava）或其他城市。”

他还说，俄军占领托斯提也纳市一个月期间，在墓地、树林、公园和行政大楼等许多地方埋设地雷和诱杀装置。

据美国疾病管制暨预防中心（CDC），沙林是一种清澈无味的物质，归类为神经毒剂，被认为是已知化学战剂中毒性最大、作用最迅速的物质之一。

这已经不是乌克兰第一次发现俄军使用化学武器的证据，中央社转引英国广播公司（BBC）上周稍早的报导又说：就在几天前，乌克兰国家卫队亚速军团（Azov Regiment）才指控俄军在滨临亚速海的东南部围城马立乌波尔（Mariupol）对乌军动用化学武器。一架无人机向乌军部队投放一种不明的化学物质后，有3人出现呼吸困难等明显中毒迹象。在这场攻击中受伤的一名乌克兰士兵说，爆炸后的区域弥漫着有“甜味”的白烟，另一人则说，他当时感到无法呼吸，腿软而倒下。

美国国防部谨慎表示，无法证实俄军对乌克兰部队使用化学武器，但美方对相关通报“深表关切”，重申美国“对俄罗斯可能使用各种镇暴剂，包括催泪瓦斯混合化学剂的担忧”。

乌克兰总统泽伦斯基誓言将进行调查，并说俄罗斯动用化武将标志其“针对乌克兰的恐怖主义进入新阶段”。