乌西部城市利沃夫遭俄导弹袭击，造成至少7死11伤

乌克兰/俄罗斯/欧洲

乌克兰利沃夫州军事行政当局负责人科齐茨基（Maksym Kozytskyy）4月18日证实，在四次俄罗斯导弹袭击中，造成至少7人死亡，11人受伤，其中包括一名儿童。 他说，三处击中军事基础设施，一处击中一家汽车维修店。科齐茨基说，随着救援工作的继续，死亡人数可能会进一步上升。利沃夫市市长萨多维（Andriy Sadovyi）此前说，该市被“五枚瞄准的导弹击中”。据报道，乌中南部城市第聂伯罗也发生了袭击事件，有两人受伤，铁路基础设施被毁。

广告 继续浏览后续

事发当天，当地居民斯特尔马什丘克（Roman Stelmashchuk ）在前往他在利沃夫拥有的汽车维修店的路上，他接到电话说该店被导弹击中。斯特尔马什丘克在袭击现场告诉赶来的记者称，他的十几名员工事发当时已经前来上班，准备开店。他还说，有四人在袭击中死亡，另外三人被送往医院。最年轻的死者年仅30岁。

斯特尔马什丘克说，该店的伤亡人员中一名员工有三个女儿，另一名员工有一个孩子，今年即将开始上学。所有死去的人都曾为他工作，斯特尔马什丘克补充说：“有很长一段时间。他们都是好工人。在导弹袭击中被杀的一名员工为他工作了11年。”

斯特尔马什丘克说：“我们没有大的工人流动。我们有一个在这里工作了很久的团队。这是一个民用设施。这里没有战略军事目标。俄罗斯人摧毁了我们的基础设施，他们杀害了我们的人民，他们想摧毁乌克兰民族。”据悉，该汽车维修店地处一条铁路经过的一个小山坡上。

此外，据美国有限电视新闻网（CNN）报导，据经营该厨房的慈善机构称，一个与西班牙裔美国名厨何塞·安德烈斯(Jose Andres)有关的乌克兰人道主义厨房在东北部城市哈尔科夫被一枚俄罗斯导弹摧毁。

公益组织“世界中央厨房”（WCK）的一个餐厅合作伙伴周六被导弹击中，该非营利性厨房的首席执行官穆克（Nate Mook）在推特上证实了这一消息。他说，有四名工作人员在爆炸中受伤。

穆克在一段他站在被烧毁的汽车和严重损坏的建筑物中的视频旁写道：“我希望我永远不会有这样的更新。我在哈尔科夫的一家‘世界中央厨房’餐厅，不到24小时前，我还在那里与他们令人惊叹的团队会面。”他继续说：“这就是这里的现实，烹饪是一种英勇的行为。”

穆克在周日分享了来自哈尔科夫的最新消息，表示受伤的工作人员 “情况良好”，餐厅团队正在将 “所有食品和未损坏的设备”转移到该市的另一个地点。穆克补充说：“工作并没有停止。”