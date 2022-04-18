俄军舰莫斯科号疑似沉没前照片及视频流入网络

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据《莫斯科时报》4月18日报导，当天早些时候流传上网的照片似乎显示，俄罗斯黑海舰队旗舰“莫斯科”号导弹巡洋舰（Moskva）在沉没前起火，整艘船向左倾斜。值得一提的是，相关图片和视频可以证实，事发现场风平浪静，并没有像俄罗斯国防部之前所说的那样有大的风浪，甚至能导致“莫斯科”号在拖拽回港的过程中沉没。

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两张从不同角度拍摄的照片显示，一艘显然是“莫斯科”号的大型军舰被浓烟吞噬，并在开放水域中整艘船向左倾斜。自“莫斯科”号上周在乌克兰海岸沉没以来，关于它所发生的事情的细节很少被俄官方披露。而这些图片如果属实是这艘军舰沉没以来，外界所看到的其最后时刻的第一批照片和视频。

据了解，冒出浓烟的“莫斯科”号的照片在周一午夜过后不久首次出现在一个将自己定位为乌克兰信号情报资源的Telegram消息应用频道上。这些照片很快被其他Telegram频道和其他社交媒体转发。军事分析家罗伯·李（Rob Lee）在推特上说：“看起来像是莫斯科号被乌克兰海王星反舰导弹击中后的真实照片。”

虽然俄罗斯国防部声称，因船体在此前弹药爆炸引起的火灾中受损，“莫斯科”号导弹巡洋舰在被拖曳至目的地港口过程中，失去稳定性并在风浪中沉没，但乌克兰官员曾率先透露指，这艘俄军军舰是被乌军发射的2枚“海王星”反舰导弹击中的。

这些目前流传出的照片和一段短视频似乎是从附近的一艘船上拍摄的，该船只也许参与了救援行动。

俄国防部此前曾表示，“莫斯科”号的船员已被疏散至附近黑海舰队的其他舰船上。俄国防部还在周六发布了其所说的“莫斯科”号幸存水手的集会录像。

俄国防部通报称，俄罗斯海军总司令尼古拉·叶夫梅诺夫上将（Nikolai Yevmenov）在塞瓦斯托波尔接见了俄黑海舰队旗舰“莫斯科”号全体船员。在社交媒体上，人们通过分析该视频和拍摄视频所在地当天的卫星图片认为，这些出现在视频中的水手是“莫斯科”号约510名船员中的实际残余，估计大约有200-250人在场。

据自由欧洲电台／自由电台16日报导，一名“莫斯科”号船员的妻子证实了，她丈夫伊万·瓦赫鲁舍夫（Ivan Vakhrushev）的死亡，并表示至少还有27名船员失踪。一名水手的母亲告诉俄罗斯 《新报》欧洲网站称，“有三枚导弹击中了‘莫斯科’号”。她称，“约有40人死亡，数人失踪，还有许多人受伤。”

据《日经亚洲》18日报导，一位乌克兰官员和国防工业分析人士向该报透露，土耳其制造的攻击型无人机很可能在乌克兰针对俄罗斯“莫斯科”导弹巡洋舰的行动中起到了作用。

报导指，一名直接接触到乌克兰武装部队总参谋部信息的乌克兰高级官员默认了土耳其制造的“Bayraktar TB2”无人机的参与。当被问及是否在袭击中使用了无人机时，该官员说：“‘莫斯科’号被两枚海王星导弹击中，并得到了不同设备的协助”。