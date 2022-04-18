普京亲信梅德韦丘克呼吁以自己交换马里乌波尔的平民和士兵

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乌克兰国家安全局（SBU）4月18日发布的一段视频显示，该国亲俄政客、寡头梅德韦丘克（Viktor Medvedchuk）呼吁俄总统普京和乌总统泽连斯基将其移交给俄罗斯，以换取被围困在马里乌波尔的乌克兰军队和平民。另在俄罗斯国家电视台当天播出的一段视频中，两名被确认为为乌克兰军队作战的被俘英国男子也发出了交换俘虏的请求。他们在视频中要求英国首相约翰逊帮助用二人从乌方手中交换梅德韦丘克。

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泽连斯基12日通过其Telegram频道宣布，亲俄的乌最高拉达议员、寡头梅德韦丘克在该国情报部门的一次“特别行动”中被抓获。梅德韦丘克此前因涉嫌“资助恐怖主义”于2021年5月13日开始被当局软禁。他并在今年2月28日，即俄罗斯入侵乌克兰的四天后，逃离失踪。一些观察家猜测，如果俄普京当局通过2月24日的入侵成功地推翻了泽连斯基政府，梅德韦丘克或他的一个盟友可能是克里姆林宫的首选，以领导乌克兰的傀儡政府。

梅德韦丘克在2014年被美国制裁，“因为他威胁到了乌克兰的和平、安全、稳定、主权或领土完整，并破坏了乌克兰的民主机构和进程。”但在2014年顿巴斯冲突爆发后，这位寡头还利用其与普京的私人关系，充当了莫斯科和基辅的中间人。在2019年接受美国电影导演奥利弗·斯通的采访时，普京承认他是梅德韦丘克女儿的教父。

在乌克兰国家安全局周一发布的视频中，梅德韦丘克说道：“我，维克多·弗拉基米罗维奇·梅德韦丘克，想对俄罗斯联邦总统弗拉基米尔·普京和乌克兰总统弗拉基米尔·泽连斯基说，恳请乌克兰方面用我来交换今天在那里没有机会通过人道主义走廊安全离开的马里乌波尔的保卫者及其公民。”

梅德韦丘克的妻子奥克萨娜·马尔琴科（Oksana Marchenko）15日在俄罗斯首都莫斯科召开记者会，并声称她的丈夫在被拘留审讯时遭到了乌克兰安全部门的殴打。她并在16日发布视频呼吁乌克兰当局用梅德韦丘克换取被俄方俘虏的两名为乌方作战的英国人。

马尔琴科在视频中要求英首相约翰逊利用他对泽连斯基的“巨大影响力”。她说：“如果你不是对（英国）臣民的命运漠不关心，请帮助家人和朋友送回（两名被俘英国人）艾登和肖恩。帮助我送回维克多。”

在俄罗斯国家电视台24频道周一播出的一段视频中，两名被确认为为乌克兰军队作战的被俘英国男子也发出了交换俘虏的请求。他们在视频中要求约翰逊帮助用二人从乌方手中交换梅德韦丘克。

俄国营电视台确认这两名英国人是肖恩·平纳（Shaun Pinner）和艾登·阿斯林（Aiden Aslin），但没有说明他们被关押在哪里。该媒体还声称，这两人是在被围困的乌克兰城市马里乌波尔的战斗中向俄罗斯军队投降的人之一。

“在过去的五六周里，发生了很多我并不完全了解的事情，”被确认为平纳的男子在镜头前说。“显然，我知道梅德韦楚克先生被拘留了，我们寻找用我和艾登·艾斯林交换梅德韦丘克先生。”

据了解，阿斯林的母亲此前曾在英国媒体上谈到她儿子在乌克兰的军事活动，并说她在战俘的视频中认出了他。在一个据信是他的推特账户的页面上，阿斯林写道，他自2018年以来一直是乌克兰海军陆战队的一员。

平纳的家人还在一份声明中说，这位前英国陆军士兵在战争开始前就加入了乌克兰海军陆战队，他有一个乌克兰妻子，而且在过去的四年里，他把乌克兰视为他的第二祖国。