泽连斯基：我绝不是一名英雄，我是一个普通人

乌克兰/俄罗斯/国际

乌克兰总统泽连斯基（Volodymyr Zelenskyy）在美国有线电视新闻网（CNN）4月17日播出的专访节目中表示，他坚信乌克兰将赢得这场反对俄罗斯侵略的战争。他并呼吁各国向乌方提供更多和更及时的军事援助。

广告 继续浏览后续

泽连斯基在接受CNN《国情咨文》节目专访中，记者杰克·塔珀（Jake Tapper）问道：“俄罗斯军舰‘莫斯科号’（Moskva），也就是乌克兰士兵让其：‘去你X的！’的那艘，已经沉没。俄罗斯人说，俄罗斯人是骗子，但俄罗斯人说它是自己沉没的。你能对那艘军舰发生的情况提供一些澄清和证据吗？”

泽连斯基回答说：“我们知道，‘莫斯科号’已经沉没了。对我们来说，它是反对我们国家的一个严重武器。这就是为什么它沉没的事实对我们来说不是一个悲剧。我希望你和其他所有人都知道这一点。攻击我国的俄罗斯联邦拥有的武器越少，对我们来说就越好，他们越被削弱。这就是全部，也是最重要的事情。那么这艘船发生了什么？时间会告诉我们。”

记者问：“俄罗斯在（乌克兰）东部、在顿巴斯的新攻势可能随时开始。你的政府官员警告说，它可能看起来像第二次世界大战一样的大规模。你赢得了基辅之战。你会赢得顿巴斯的战斗吗？”

泽连斯基回答说：“对我们来说，顿巴斯的战斗是非常重要的。它的重要性在于不同的原因，在于安全的原因。首先，我们位于顿巴斯的部队是我们拥有的最好的军队之一。这是一个大规模部队。而俄罗斯想包围他们并摧毁他们。这个部队有近40000人。这是44000名（乌克兰）职业军人，他们从2014年年初爆发的一场大规模战争中幸存下来。”

泽连斯基补充说：“这就是为什么对我们来说，保存我们军队中最强大的那一部分是非常重要的。这就是为什么我们不允许他们夺取我们的土地是非常重要的，因为这场战斗它可能发生，所以会有几场战斗，我们不知道它要花多长时间。它可以影响整个战争的进程，因为我不相信俄罗斯军队和俄罗斯的领导层。这就是为什么我们理解，我们击退了俄军，他们离开了，他们从北部，从切尔尼戈夫，从那个方向逃离基辅。（但）这并不意味着，如果俄军能够占领顿巴斯，他们不会进一步向基辅进军。这就是为什么，对我们来说，这场战斗是非常重要的，有很多原因。赢得这场战斗是非常重要的。”

记者说：“美国中情局局长警告说，他担心普京可能在这场战斗中使用战术性核武器。你是否（对此）感到担心？”

泽连斯基表示：“不仅仅是我。我认为，在全世界，所有的国家都必须担心，因为你知道它可能不是真实的信息，但它可能是真相，真实的，因为当他们开始谈论这样或那样的战斗或涉及敌人或核武器或化学，一些化学武器，他们可以这样做。我是说，（俄军）他们拥有这样的能力。对他们来说，人民的生命什么都不算。这就是为什么我们应该思考，不要害怕，我是说，不要害怕，要做好准备。但这不是乌克兰的问题，不仅是乌克兰的问题，也是所有（国家）的问题，是全世界的问题。我是这么认为的。”

泽连斯基补充说：“（俄军）有可能使用这些武器。没有人预料到会有来自俄罗斯联邦的对乌克兰的全面入侵。没有人想到会在2014年发生战争。而现在会有全面的入侵和对平民的杀戮，没有人想到他们会入侵没有军事装备的地区，直接杀戮和射杀平民。没有人预料到这一点。但这是一个事实，而且它已经发生了。这就是当俄罗斯提供信息并称，如果事情不按计划进行，他们可以使用化学武器和他们的核（打击）潜力。这就是为什么我认为这些是不值得信任的人的危险主张。如果我们相信他们中的一些人已经不值得信任，那么他们就可以使用核武器。”

记者问：“马里乌波尔的情况有多糟，可以做什么来帮助马里乌波尔的人民？”

泽连斯基表示：“马里乌波尔的局势非常困难。很明显，情况不会好转。随着时间的推移，当地的情况变得越来越不稳定。不幸的是，由于不同的原因，马里乌波尔的情况是困难的。我不会谈论俄罗斯当局对待马里乌波尔、俄罗斯军队的残忍行为。有两个组成部分。没有人知道当地的平民中有多少人死亡。如果有人给你一个数字，那将是一个完全的谎言。几十万人（从马里乌波尔）被疏散了。几千人，几万人被迫向俄罗斯联邦的方向疏散。而我们不知道这些被向俄方疏散的人身处哪里。他们没有留下任何文件线索。其中有几千名儿童。我们想知道他们身上发生了什么事，他们的健康状况是否良好。不幸的是，就是没有任何这方面的信息。”

泽连斯基补充说：“而关于留在（马里乌波尔）那里的人口，我们也没有一个明确的答案。有一天，他们说有5万或6万人留在那里。然后又有一天，有人说（在该市滞留）有10万人。而现在我们有消息说，也许有1万人死在那里，都是留下来的平民。我们谈论的是平民死亡，而不是军人。大约5千名儿童被从这个地区驱逐到俄罗斯一侧，因为俄军不允许他们去乌克兰一侧。我是说乌克兰控制的那一边。然而就是这样。所以，我们不知道......那些孩子，他们在哪里？没有人知道。因此，这就是为什么我说这个问题不仅仅是困难和复杂。所以，有很多我们必须审查的信息，我们并不确切知道。”

记者问：“你知道有多少乌克兰士兵或乌克兰平民被杀吗？”

泽连斯基说：“截至目前，根据我们掌握的信息，因为很难谈论平民，因为，在我国南部城镇被（俄军）封锁的地方：赫尔松、别尔江斯克、马里乌波尔；再往东，东部地区，沃尔诺瓦哈所在的地方，等等，我们只是不知道在那个地区有多少人死亡。它被封锁了。让我们以（东部城市）沃尔诺瓦哈为例。沃尔诺瓦哈和其他城镇是空的。它们都被摧毁了。那里没有人，所以现在很难谈起（平民被杀害的数字）。至于我们的军队，在我们掌握的数字中，我们认为我们损失了2500到3000人，与俄罗斯军队相比，他们损失了大约19000到20000人。这就是比较。但是我们有大约1万名军人受伤，很难说（他们中）有多少人能活下来。”

记者问：“我相信你已经看到了一名乌克兰妈妈在井里发现她儿子（遗体）的视频。作为这个国家的总统，看到这些视频，听到妈妈们的哭泣，你是什么感觉？”

泽连斯基说：“这是我一生中见过的最可怕的事情。首先，我是作为一个父亲来看这件事的。它是如此、如此的令人悲痛。这是一场悲剧。它是痛苦的。我将无法想象这些（失去亲人的）人、这个女人的痛苦程度。这是一个家庭的悲剧。它是一场灾难。它是你刚刚失去的梦想和生活。我们为我们的孩子而活，那是真的。孩子是上帝、家庭给我们的最好的东西。这对我来说是一个巨大的痛苦。我不能以一个父亲的身份来看，只是因为在这之后你想要的只是复仇和杀人。我必须作为一个国家的总统来看，那里有很多人死亡，失去他们的亲人。而有数以百万计的人想要活下去。我们所有人都想战斗。但我们都必须尽最大努力使这场战争不至于无休止。（战争持续的）时间越长，我们的损失就越大。”

泽连斯基续称：“所有这些损失都会像那一次一样。我不相信，当我们说我们会尽力让这些母亲感到政府在照顾她们时，我不相信这个伤口可以被治疗或以某种方式忘记。我不确定有人能帮助这个女人。我不确定，我不确定。我认为人们已经失去了他们拥有的最好的东西。这就是俄罗斯战争的结果。（俄军）他们来了，带走了人们最重要的东西。我知道这些人是英雄，但我的话能让他们平静吗？不，只是有巨大的痛苦。我们都可以致力于如何重建公寓和房屋，对他们进行补偿。可你如何补偿失去的孩子？我认为世界上没有人对此拥有答案。人们希望通过复仇来实现正义，至少让做这件事的人感受到同样的痛苦，这样就会有一些结果，一些结果，所以他们会受到惩罚。”

记者问：“你在犹太人大屠杀中失去了祖先。每年，在犹太人大屠杀纪念日，政治家们都会发表声明说：‘（这种事）永远不能再发生，永远不能再发生’。这些声明现在对你来说一定显得非常空洞。当世界上的人说永不再来时，他们是否真的会这样做？”

泽连斯基说：“我不相信这个世界，在我们看到乌克兰发生的事情之后。我的意思是，我不相信这种感觉，我们应该相信一些国家或一些领导人。我们不相信这些话。在俄罗斯的升级之后，我们不相信我们的邻居。我们不相信所有这些。甚至我也不相信文件，因为我们也有一份《布达佩斯备忘录》。我想你知道这其中的所有细节。对我来说，那只是一张纸，一文不值，仅此而已。”

泽连斯基说：“所以，我们只是相信矛盾的、务实的东西。如果你是我们的朋友或伙伴（那么就）给我们武器，给我们援助之手，支持我们，给我们钱，并阻止俄罗斯，打击俄罗斯。如果你是一个朋友，如果你考虑到这个——你知道，这个民主和一切；是的，所有这些时刻，因为我们有相同的类型，如果我们正在谈论自由，不是因为我们想有关于自由的对话，如果我们真的认为，是的，如果我们是真正的，相同的类型（对民主和自由的追求），我的意思。”

泽连斯基强调：“唯一的信念是相信我们自己，相信我们的人民，相信我们的武装部队，以及相信各国会支持我们，不仅仅是用他们的语言，而是用他们的行动。如此而已。‘永不再来’。真的，每个人都在谈论这个问题，然而，正如你所看到的，不是每个人都有这个胆量（让大屠杀永远不再发生）。”

记者问：“拜登总统称普京在这里所做的是种族灭绝。法国总统马克龙说，他不认为像这样升级言论是建设性的，这不健康。你对拜登和马克龙的回应是什么？”

泽连斯基说：“我和拜登总统有着同样的看法。而且我立即看到了这里发生的事情，特别是在布查和我国东部地区发生的事情。我谈到这一点是因为俄罗斯称其为‘军事行动’，而不是战争。但看看在布查发生了什么。很明显，这甚至不是一场战争。这是一场种族灭绝。他们只是杀了平民，不是士兵，是平民。他们只是在街上射杀人们。人们骑着自行车，乘坐公共汽车，或者只是在街上行走。街道上躺着一些尸体。这些都不是士兵。他们是平民。俄军把他们的手绑起来。他们强迫儿童观看他们强奸母亲的过程。然后俄军把他们扔到井里或乱葬岗里：儿童、成人、老人。”

泽连斯基补充说：“而且我们有大量证据表明这是一场种族灭绝，俄军在音频和视频中谈论他们有多仇恨我们。我甚至不知道俄军对乌克兰人民有这样的仇恨。他们说他们要摧毁我们。只是为了从公寓里偷一个马桶和一台洗衣机，他们就枪杀了整个家庭。这就是种族灭绝。至于埃马纽埃尔（马克龙），我昨天和他谈过。我认为他想采取一些措施，确保俄罗斯参与对话。我只是告诉他，我想让他明白，这不是战争，而是纯粹的种族灭绝。我邀请（马克龙）他有机会的时候来看看。他将会来看看，我相信他将会对此理解。”

记者问：“你希望拜登总统来到这里吗？”

泽连斯基说：“是的”。

记者问：“是否有任何计划让他来呢？”

泽连斯基说：“我认为他会来的。我认为，我的意思是，这是取决于他的决定，当然了。而关于安全状况，这取决于。我的意思是这样。但我认为（拜登）他是美国的领导人，这就是为什么他应该来这里看看。”

记者问：“已离开贵国的400多万乌克兰人是难民，那他们怎么办？你希望他们回来吗？”

泽连斯基说：“现在不行。我认为现在不行。首先，这关系到妇女和儿童。他们应该在局势稳定和战争结束后再回来，当然，因为他们现在不会帮助我们（战斗）。难民与男人无关，妇女和儿童不会帮忙（战斗）。男人应该在这里，应该战斗，然后家人会回来，当然，因为我知道统计数据。关于......93%、95%的那些因为战争而离开的人，他们想回来，真是这样的。”

记者问：“拜登总统刚刚同意为乌克兰再提供8亿美元的军事援助，使美国的（军事）捐助总额达到25亿美元。你对此是否满意？你还需要更多（的武器）吗？”

泽连斯基说：“当然了。我们需要更多。但我很高兴，（拜登）他现在在帮助我们。我觉得，现在，我们正在进行一场更直白的对话。这是一次出现过一些曲折的对话，而不仅仅是谈话。这一直是非常、非常困难的，因为没有多少国家曾真正帮助过我们。由拜登总统领导的来自美国的援助，他们今天又在这样做，但永远都不够。足够是不可能的。当下有一场全面的战争正在进行，所以我们仍然需要比我们今天所拥有的多得多的武器。”

泽连斯基补充说：“不幸的是，我们对敌人并没有（军事）技术上的优势，仅在那里不处在同一水平线上。但我们的人民更为强大。这是我们的主要优势，我们知道我们的任务，我们的目标，我们在为之战斗。我们在保卫我们的国家。保卫所有这些家庭和我们之前讨论过的孩子们，我们知道我们的立场是什么，以及我们从哪里获得力量。但对于拜登确认的8亿美元的支持，最重要的是（抵达的）速度。”

记者问：“拜登政府一直在说，他们给你们这些援助是为了让乌克兰处于更好的谈判地位，以实现外交解决（冲突）。这就是目标，让你们处于更好的谈判地位，还是目标是打败俄罗斯，让他们走人？”

泽连斯基说：“我们需要明白，我们想要的东西可能要付出很高的代价。而且，在任何情况下，这么多年的战争，来自俄罗斯联邦的妥协在哪里？也许我们可以无条件地结束这场战争。也许战争可以在没有任何对话或妥协的情况下结束，也不用和俄罗斯总统坐在谈判桌前。而你每天都会明白，正如我之前所说，这一切的代价是什么？是人，是被杀害的许多人。谁最终要为这一切付出代价？是乌克兰，就是我们。”

泽连斯基补充说：“因此，对我们来说，这是一个真正巨大的成本。如果有机会说话，我们会说话。但如果只说俄罗斯的最后通牒，那就是对我们的态度问题，而不是对话是好是坏的问题。这是不可能的。（外交解决）越早发生，只意味着可能死的人越少。但这不是一个事实，实际上会是这样的，根本不是。但这是可能的。而且，因此，我们应该尝试。我们想解放我们的国家，夺回属于我们的东西。我们可以与俄罗斯联邦战斗10年，夺回属于我们的东西。我们也可以走这样一条路。”

泽连斯基指出：“你必须了解你在做什么，知道你的力量，记住你不是在独自战斗。你能想象你会和一个非常大的国家，一个在领土面积和经济方面比我们大28倍的国家进行一对一的战斗吗？而且他们的军队也规模更大。而且一个人不能只靠自己的性格来战斗。要想一体作战，今天或明天就需要有所装备，而不是在两三个月后。有些国家就是不提供（军事）援助。他们可以送来成百上千万的财政支持，但我们仍然可能失去我们的国家。”

泽连斯基说：“这就是为什么人们必须取得平衡，无论你是否愿意。你不是唯一的英雄，人民才是英雄。而我们必须最大限度地保护他们的生命。条件必须是人道的，如果，事实上，这甚至是可能的话。我们不能放弃我们的领土，但我们必须至少找到与俄罗斯的一些对话，如果他们有能力（进行对话），如果我们仍然准备好。但是，这种可能性正日渐减少。总有一天，想想布查或博罗迪安卡、沃尔诺瓦哈、伊齐姆、马里乌波尔（发生的惨剧）。在这一切之后，没有人愿意谈判。我们的社会不希望我们继续会谈。这是一个巨大的悲剧。”

记者问：“对于乌克兰或世界其他地方的人说，只要把顿巴斯给普京，只要把乌克兰东部给普京，停止流血，让他拥有领土（就会换取和平），你怎么说？你对此会有什么看法？”

泽连斯基说：“在乌克兰几百年的历史中，有这样一个故事：乌克兰要么夺取一些领土，要么需要放弃一些领土。乌克兰和我们国家的人民是绝对清楚的。我们不想要别人的领土，我们也不会放弃自己的领土。”

记者问：“你的妻子和孩子怎么样了？他们还好吗？”

泽连斯基说：“正常。非常感谢你（询问）。”

记者问：“你的孩子多大了？”

泽连斯基说：“我的女儿快18岁了，然后儿子是9岁，快9岁了。”

记者说：“我有一个12岁的男孩……和一个14岁的女孩。所以，这非常……”

泽连斯基说：“女孩？所以你理解我，14岁的女儿的话。”

记者说：“是的。我给我女儿打电话，她就说：‘不能说话，爸爸。非常忙’。”

泽连斯基笑称：“现在不行。”

记者学她女儿的口气说：“‘我非常忙’。”

泽连斯基说：“是的，我知道这是——没有敲门，我不能和我自己的女儿说话。”

记者问：“我知道你不信教，但今天是逾越节，是犹太人庆祝自由的日子。我在想，是否有一个信息，不仅是对乌克兰的犹太人，不仅是对乌克兰的犹太人，而是对整个乌克兰的犹太人，以及在困难中坚韧不拔的信息，还有自由的信息。”

泽连斯基说：“我相信我们为自由而战的方式是最重要的信息，因为你可以用语言传递很多信息。而且它们来自不同的人。但是，当涉及到行动时，只有少数人按照他们的话语采取行动。而且，今天，我相信乌克兰人民通过他们的行动表明，他们正在争取和保护自由，一个自由的原则。而原则是无处不在的。如果我们的人民不能在他们自己的国家保护自由，这将是一个信号给所有其他国家：允许来刺杀，来射击（平民），来夺取其他人的土地。我相信我们的人民今天的行为是向整个世界发出的信号。”

记者问：“你有可能无法在这场战争中活下来。俄罗斯人已经明确表示，他们认为你是纳粹，诸如此类，所有这些胡言乱语。你想让乌克兰人民如何记住你？你想让你的儿子和女儿如何记住你？”

泽连斯基表示：“一个充分热爱生活、热爱家庭、热爱祖国的人，绝对不是一名英雄。我希望人们能把我当成我自己，一个普通人。”

记者问：“你激励了很多人，包括不仅仅是在乌克兰这里，而是在全世界。谁激励了你？谁是你的英雄？在这里的黑暗日子里，你会从谁的故事中寻找灵感？”

泽连斯基说：“只有人民。我相信我们的人民是真诚的、独特的。而我就是不能比他们差。当在某些时刻，我觉得这一切都很危险。我明白我们所有其他人也在经历这些，那些在地下室的人是什么感觉，那些失去孩子的人是什么感觉，我们的士兵现在是什么感觉。我明白在这种情况下，我必须成为最坚强的人。而这就是全部。而最重要的是我的孩子们看我的眼神。他们必须为我感到骄傲。这是最重要的事情。我做的一切都是为了这个。”

记者问：“乌克兰会赢得这场战争吗？”

泽连斯基说：“是的，当然，而且会（赢得胜利）。”