芬兰经济事务部长：芬兰有可能在今夏加入北约

芬兰/北约/俄罗斯

正在印度访问的芬兰经济事务部长林蒂拉（Mika Lintila）4月18日在接受当地媒体采访时表示，芬兰有可能在今年夏天成为北约成员。

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俄罗斯军队在乌克兰的攻势令芬兰和瑞典这些北欧国家感到震惊，它们现在正寻求放弃数十年来所采取的“不结盟”政策。芬兰总理马林（Sanna Marin）13日在与瑞典首相安德松（Magdalena Andersson）举行的联合新闻发布会上告诉记者，芬兰将在未来几周内决定是否申请加入由30个成员国组成的北约联盟。

安德松指出，莫斯科入侵乌克兰的决定是一个分水岭。“在2月24日前后，安全形势已经完全改变，”她告诉记者。“鉴于目前的情况，我们必须真正考虑在新形势下什么对瑞典和我们的和平最有利。”

林蒂拉周一在接受印度WION电视台记者采访时就相关问题作出了答复。记者问：“芬兰对俄罗斯入侵乌克兰的立场是什么？”

林蒂拉回答说：“芬兰强烈谴责俄罗斯的攻击。这完全是暴力和违反国际法的行为。当然，欧洲的战争是非常复杂的，人们很紧张。我不得不说，在这种情况下，欧盟比以往任何时候都要强大。”

记者问：“欧洲严重依赖俄罗斯的能源，贵国政府正在采取什么措施来解决这个问题？”

林蒂拉说：“事实上，我们的情况是相当好的，因为，例如，我们也从其他国家进口石油。我们的能源需求只有5%是由俄罗斯天然气满足的。但对于大量使用俄罗斯天然气的德国来说，这可能是一个很大的挑战。”

记者问：“你能做些什么来帮助欧洲大陆减少对俄罗斯能源的依赖？”

林蒂拉说：“我们在能源领域已经有独立的生产，但正如我所说的，有很多欧洲国家依赖俄罗斯的天然气。他们必须找到一种新的方式来减少他们的依赖性，并开发其他能源来源。”

记者问：“芬兰会加入北约吗？因为这是在新闻中出现的事情，我们看到了来自莫斯科的反应，它已经发出了警告。”

林蒂拉表示：“现在的安全形势与几个月前完全不同。两国都有可能，或者我可以说，芬兰方面有可能在今年夏天加入北约。”

记者问：“印度总理将访问丹麦参加印度-北欧峰会。我们也将举行北欧领导人峰会，重点会是什么？”

林蒂拉说：“我不知道将讨论什么，但我可以想象，他们正在关注全球尤其是欧洲安全局势的大局。当然，他们讨论了如何继续与俄罗斯的关系。但他们是在入侵场景之前讨论的。现在，这很难，因为这些制裁很严格。”

记者问：“欧洲的制裁对俄罗斯领导层起作用了吗？”

林蒂拉指出：“我认为制裁效果更好，但主要问题是能源部门，特别是天然气和石油。我确信，下一次制裁将是对（俄罗斯）石油的制裁。在金融领域，制裁很严格，而且效果很好。”