英国出动最致命的核潜艇

英出动核潜艇

4月17日，就在俄罗斯宣布制裁包括首相约翰逊（Boris Johnson）在内多位英国政府官员后，英国最强大的核潜艇“大胆号”（HMS Audacious）抵达直布罗陀海峡（Gibraltar）。“大胆号”能精准打击距离岸边约1200公里的目标，是英国最新型机敏级核潜艇，堪称全世界最致命潜艇之一。

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英媒《每日快报》报导，“大胆号”全长97米，这是第一次来到英国海外领地直布罗陀，停靠在美国乔治亚号潜艇（USS Georgia）旁边。

机敏级潜艇是攻击型核潜艇，可用鱼雷攻击敌军潜艇及船只，还能发射战斧巡弋导弹，能命中1200公里外的目标，进行毁命性精准地面攻击。

“大胆号”排水量为7400吨，具备从海水中生产氧气与淡水的能力，因此可在不需要浮出水面的状态下进行长期任务。

就在“大胆号”抵达直布罗陀几小时之前，俄罗斯外交部刚刚宣布，禁止英国首相约翰逊、外交大臣特拉斯（Liz Truss）、国防大臣华莱士（Ben Wallace）及其他10名英国政府成员入境俄罗斯，且制裁名单将继续扩大。

英军此举令人关注俄乌战争会不会扩大。特别是，乌克兰总统泽连斯基（Vladimir Zelensky）15日在接受美国有线电视新闻网（CNN）专访时警告说，“全世界所有国家”都应该为俄罗斯总统普京可能在乌克兰战争中，动用战术核武做好准备。

泽连斯基说，普京可能使用核武或者化学武器，因为他不在乎乌克兰人的性命，“我们应该不要害怕，但是要有所准备。这不光是乌克兰的问题，而是全世界的问题。”

另据《华盛顿邮报》报导，泽连斯基最近一次与拜登通电话时，请求美国将俄罗斯列入支持恐怖主义国家。

报导引述消息人士指出，拜登告诉泽连斯基，愿意探索一些提议对莫斯科施加更大压力，但是并未承诺会有特定的行动。

列入支持恐怖主义国家，是美国其中一种最强硬、影响最大的制裁手段。即使是在冷战时期，美国都避免用这种方式制裁苏联。目前仅朝鲜、古巴、伊朗、叙利亚四国被列入这份黑名单。

若将俄罗斯认定为支持恐怖主义国家，美国会对继续与俄罗斯商业往来的其他数十个国家施以经济惩罚。前美国国务院官员布拉扎基斯（Jason Blazakis）近期曾撰文指出，这“会是经济上的核弹选项”。