梵蒂冈2022复活节为非洲祈福

在梵蒂冈，天主教教宗于周日的2022年复活节弥撒中，祝愿世界和平。除乌克兰之外，方济各（Pape Francisco）还特别为非洲国家祈福。85岁高龄的天主教最高精神领袖计划在2022年夏季出访非洲多国。
据本台法广RFI通讯员布兰丁（Blandine Hugonnet）于2022年04月17日周日、天主教复活节当晚自罗马发回的消息：在梵蒂冈的圣彼得大广场（place Saint-Pierre），当天聚集了超过十万名信徒现场参加教宗主持的、传统的复活节主日大礼弥撒。
梵蒂冈为非洲大陆呼吁和平 -
来自罗马（Rome）的消息说，现已85岁高龄的梵蒂冈教宗计划在今年7月初出访非洲多国。
天主教精神领袖方济各（Pape Francisco）在星期天的2022年复活节主日弥撒中说：“祝遭受严重人道危机的埃塞俄比亚重新回到对话与和解的道路。愿刚果民主共和国停止暴力。”
全球天主教的这名精神领袖还为整个非洲大陆呼吁和平，尤其是萨赫勒地区。教宗方济各（Pape Francisco）还盼望利比亚恢复稳定。
梵蒂冈称赞收容乌克兰难民 -
就欧洲当前局势，梵蒂冈教宗赞扬敞开大门接纳乌克兰难民的欧洲国家的仁慈行为。
.（翻译编辑：RFI法广电台 尼古拉）.
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