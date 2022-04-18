梵蒂冈2022复活节为非洲祈福

世界和平 / 天主教复活节

在梵蒂冈，天主教教宗于周日的2022年复活节弥撒中，祝愿世界和平。除乌克兰之外，方济各（Pape Francisco）还特别为非洲国家祈福。85岁高龄的天主教最高精神领袖计划在2022年夏季出访非洲多国。

广告 继续浏览后续

RFI Image Archive / Vatican : à la place Saint-Pierre, le Pape a lancé un appel à la paix lors de la traditionnelle bénédiction Urbi et Orbi. Ici, une affiche de la place Saint-Pierre dans une maison chrétienne. (illustration) 存档图片：梵蒂冈圣彼得大广场。 RFI / Stéphane Lagarde

据本台法广RFI通讯员布兰丁（Blandine Hugonnet）于2022年04月17日周日、天主教复活节当晚自罗马发回的消息：在梵蒂冈的圣彼得大广场（place Saint-Pierre），当天聚集了超过十万名信徒现场参加教宗主持的、传统的复活节主日大礼弥撒。

梵蒂冈为非洲大陆呼吁和平 -

来自罗马（Rome）的消息说，现已85岁高龄的梵蒂冈教宗计划在今年7月初出访非洲多国。

RFI Image Archive / Vatican : le Pape se rendra au Soudan du Sud en juillet 2022. Ici, à Juba, au Soudan du Sud, des catholiques célèbrent le Vendredi Saint en reconstituant le chemin de Croix de Jésus Christ. (illustration) RFI / charlotte Cosset

天主教精神领袖方济各（Pape Francisco）在星期天的2022年复活节主日弥撒中说：“祝遭受严重人道危机的埃塞俄比亚重新回到对话与和解的道路。愿刚果民主共和国停止暴力。”

RFI Image Archive / RFI Image Archive / Vatican : le Pape se rendra en RD Congo au début du mois de juillet 2022. Ici, deux militants de MSF portant un tee-shirt de la campagne «sida en RDC : l'urgence ignorée», devant une statue du Centre catholique Nganda de Kinshasa en RD Congo. (illustration) RFI / Habibou Bangré

全球天主教的这名精神领袖还为整个非洲大陆呼吁和平，尤其是萨赫勒地区。教宗方济各（Pape Francisco）还盼望利比亚恢复稳定。

梵蒂冈称赞收容乌克兰难民 -

就欧洲当前局势，梵蒂冈教宗赞扬敞开大门接纳乌克兰难民的欧洲国家的仁慈行为。

.（翻译编辑：RFI法广电台 尼古拉）.

.