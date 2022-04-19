冯德莱恩本周将访问印度 约翰逊访印期间将鼓励莫迪与普京疏远联系

欧盟/印度/俄罗斯

据印度外交部4月19日介绍，欧盟委员会主席冯德莱恩（Ursula von der Leyen）将于4月24日至25日对印度进行为期两天的正式访问。这是冯德莱恩担任欧委会主席以来首次对印度的访问。另据英国首相府介绍称，同样计划于本周到访印度的约翰逊将借此机会鼓励印总理莫迪疏远与俄总统普京治下的俄罗斯的联系。

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欧盟委员会周二通过推特表示：“冯德莱恩主席本周将前往印度，与印度总统、总理和外交部长会面。此次访问旨在加强印度和欧盟在各个领域的合作。”

印度外交部的声明称：“这将是她作为欧盟委员会主席对印度的首次访问。访问期间，欧盟委员会主席将与印度总理举行双边会谈。她还将会见印度总统和其他重要人物。欧盟委员会主席已被邀请为今年瑞辛纳对话（The Raisina Dialogue）的首席嘉宾，（冯德莱恩）并将在2022年4月25日的开幕式上讲话。”

印度外交部表示：“印度和欧盟有着充满活力的战略伙伴关系，在政治和战略、贸易和商业、气候和可持续发展、数字和技术方面以及人与人之间的关系上，双方的合作一直在强劲增长。2021年5月举行的印度-欧盟领导人会议确定了新的里程碑，决定恢复贸易谈判并启动印度-欧盟互联互通伙伴关系。即将到来的欧盟委员会主席的访问将是一个审查进展和进一步加强与欧盟多方面伙伴关系的机会。”

此外，据英国首相府介绍，比冯德莱恩稍早（4月22日）抵达印度的约翰逊将利用此次访问机会，鼓励莫迪疏远与普京治下的俄罗斯的联系。尽管英国政府内部担心印度政府在谴责俄罗斯入侵乌克兰方面表现得不够强硬，但约翰逊将不会寻求“说教”他的印度同事。

在周二的英政府内阁会议上，约翰逊告诉部长们，英国与印度有一个“深刻而持久的伙伴关系”，他将寻求扩大这种关系。根据唐宁街10号公布的会议摘要，约翰逊表示，英国将“继续与其他国家合作，为印度提供国防采购和能源的替代选择，以使供应链远离俄罗斯”。

但约翰逊强调，英国“不会寻求对其他民选政府说教，告诉他们什么行动方案对他们来说是最好的”。英国首相府发言人告诉记者称：“当涉及到印度和其他民选国家时，我们认为最好的办法是与他们进行建设性的接触，试图扩大民主国家的联盟，反对俄罗斯。”该发言人指出：“我们不认为指手画脚或在一旁大喊大叫是与民选国家接触的有效方式。”