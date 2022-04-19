乌克兰海军指挥官升为中将 是因击沉莫斯科号？

莫斯科号

俄罗斯黑海舰队旗舰莫斯科号沉没，极大的鼓励乌克兰的军民士气，总统泽伦斯基将海军指挥官欧列克谢‧内日帕帕(Oleksiy Neizhpapa)从少将升为中将，被认为这是对击沉莫斯科号的奖励。

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中时新闻网报道：升阶令出现在泽伦斯基网站上，表示从4月16日起，海军指挥官内日帕帕从海军少将晋升为海军中将。网站没有给出晋升的理由，但总统府顾问维多利亚•斯特拉霍娃（Victoria Strakhova）在脸书上表示，“每个人都知道促使此举的原因。”

乌克兰声称，他们利用2枚海王星岸基反舰飞弹(RK-360MC Neptune)击中莫斯科号，随后俄罗斯表示该舰确实失火事故，到了4月14日，莫斯科号在拖运时翻覆沉没。

尽管俄罗斯不承认莫斯科号是遭飞弹击毁而沉没，但现在流出的照片与影片都显示该舰在轮机段与后方直升机甲板有明显外力造成的毁损，沉没的主因很可能是水线之下因弹袭而破损，大量海水灌入而翻覆。

莫斯科号是光荣级巡洋舰的1号舰(原名光荣号)，排水量11500吨，是二战以来被摧毁的最大军舰。因此它的损失必然是对俄罗斯军事威望的巨大打击，相对的，也极大地鼓舞了乌克兰的士气。

此外在开战初期，莫斯科号曾对乌克兰小岛蛇岛发出劝降警告，13名乌克兰守军拒绝投降，并告诉军舰滚开。

据称，莫斯科号上还有一件无价的东正教基督教遗物，据称是“真正十字架”的一部分碎片，可见俄军对它的重视。目前不知是否圣遗物也随舰一起沉没。