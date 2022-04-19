拜登周二与英法德日等国首脑举行视频会议 荷兰等国承诺对乌提供武器

荷兰/俄罗斯/乌克兰

乌克兰总统泽连斯基4月18日晚宣布，俄罗斯军队已经开始了他们筹备已久的针对乌东顿巴斯地区的进攻。据悉，美国、加拿大、英国、法国、德国、意大利和波兰等国的领导人将于周二稍后举行视频峰会，以商讨对乌克兰提供进一步的支持。有消息指，北约和欧盟领导人及日本首相岸田文雄也受邀参加这一会议。

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据白宫新闻秘书办公室称，美国总统拜登与盟友和合作伙伴就乌克兰和俄罗斯问题进行的安全视频通话于美东时间周二上午开始。拜登被安排在白宫战情室参加视频会议。白宫新闻秘书办公室介绍称，“与拜登总统一起参加视频会议的有加拿大总理特鲁多、欧盟委员会主席冯德莱恩、欧洲理事会主席米歇尔、法国总统马克龙、德国总理朔尔茨、意大利总理德拉吉、日本首相岸田、北约秘书长斯托尔滕贝格、波兰总统杜达、罗马尼亚总统约翰尼斯和英国首相约翰逊。”

据《读卖新闻》报导，将参加这一会议的日本首相岸田文雄指出，“我们正处于结束俄罗斯残暴的侵略和维护和平与秩序的关键时刻”。 他表示，当务之急是支持乌克兰的经济，并透露日本打算将向乌克兰贷款额度增加到3亿美元以支持该国。此前，日本政府已宣布通过1亿美元的贷款对乌克兰提供支持。

此外，荷兰首相马克·吕特周二表示，荷兰将向乌克兰运送“更重的物资”，“包括装甲车”。吕特在一条推文中写道，他和荷兰国防大臣卡伊萨・奥隆格伦在一次电话会谈中向泽连斯基表示支持，“因为俄罗斯开展了新的攻势”。

吕特说：“我们与盟友一起，正在考虑交付更多更重的设备。”泽连斯基在通话后也发推文说，他已将“顿巴斯局势的恶化”告知吕特，并感谢吕特的支持。泽连斯基说：“当和平得到恢复时，我们将在欧盟共同建立乌克兰-荷兰的新质量关系！”

据《罗马尼亚自由报》报导称，罗马尼亚将从该国国防部的储备中向乌克兰转让一批致命性武器。由于乌克兰不是北约组织成员国，罗马尼亚已经修改了提供武器的立法。由于紧急法令，罗马尼亚政府将能够从国防部的储备中对乌提供武器。报导没有说明罗马尼亚将向乌克兰提供的武器数量和类型。

捷克国防部周二宣布，捷克国防工业公司将维修乌克兰坦克和其他在对俄战斗中受损或在长期储存后需要维修的军车。捷克国防部说：“小的故障或战斗损坏将由乌克兰军队和乌克兰国防工业自己的努力来修复。捷克的援助将利用捷克国防工业公司的能力进行更广泛的工作，包括大修和将长期储存的设备投入使用。”

该部门表示，第一个合同将包括维修数量不详的苏联时代的T-64坦克。此前，意大利总理德拉吉宣布，意大利议会近乎一致支持向乌克兰提供武器，以及加强对俄罗斯制裁的前景。他在接受意大利《晚邮报》专访时表示：“提供武器的决定是在议会中几乎一致作出的。问题的条件很清楚：一方面是受到攻击的人民，另一方面是侵略者的军队。”