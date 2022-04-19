朔尔茨：普京要对乌克兰“战争罪”负有“责任”

普京犯有“战争罪”

德国总理朔尔茨周二表示，普京要对在乌克兰造成数千名平民死亡的“战争罪行”负责。在与美国总统拜登举行视频会议后，总理在柏林举行的新闻发布会上说：“俄罗斯入侵俄罗斯是对国际法的严重违反”，数千名平民的死亡是“俄罗斯总统应承担的战争罪行”。

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德国总理朔尔茨表示：“我们为受害者感到巨大的痛苦，也对俄罗斯总统和这场毫无意义的战争感到愤怒”。欧美领导人在视频会议后重申了他们对乌克兰的“完全声援和完全的支持”。

德国总理强调，“防止战争蔓延到其他国家”也是他们的职责，并重申北约不会“直接参与战争”。

社会民主党人朔尔茨（Olaf Scholz）在德国受到广泛批评，包括在他与绿党和自由党的联合政府内部，因为他被认为不愿交付乌克兰要求他提供的重型武器。迄今为止，柏林已向基辅运送了一定数量的防御性武器。

当被问及战斗坦克等重型武器时，总理仍然回避，重申德国无意“单打独斗”，并坚称这些决定是在与盟国密切协商后做出的。

他说，德国军队，即德国联邦国防军，已经没有很多可以运送到乌克兰的武器库存。因此，他说，政府和国防制造商目前正在制定一份他们可以向乌克兰供应的军事装备清单，但没有详细说明它们是什么类型的武器。

德国政府周五宣布，它希望释放超过 10 亿欧元的对乌克兰的军事援助，但没有说明这笔钱将用于什么以及在什么时间范围内发布预算延期。

德国试图以这种方式回应乌克兰当局以及其一些欧盟伙伴（如波兰或波罗的海国家）日益增长的批评，即其在基辅军备方面明显缺乏支持。

当被问及战斗坦克等重型武器时，总理仍然回避，重申德国无意“单打独斗”，并坚称这些决定是在与盟国密切协商后做出的。他说，德国军队，即德国联邦国防军，已经没有很多可以运送到乌克兰的武器库存。因此，他说，政府和国防制造商目前正在制定一份他们可以向乌克兰供应的军事装备清单，但没有详细说明它们是什么类型的武器。

德国政府周五宣布，它希望释放超过 10 亿欧元的对乌克兰的军事援助，但没有说明这笔钱将用于什么以及在什么时间范围内发布预算延期。德国试图以这种方式回应乌克兰当局以及其一些欧盟伙伴（如波兰或波罗的海国家）日益增长的批评，即其在基辅军备方面明显缺乏支持。