标普预测：俄乌战争中 欧洲汽车产量将下降9%

欧洲汽车产量将下降9%

据美国全国广播公司财经频道CNBC4月16日报导，在俄罗斯入侵乌克兰的战争中，乌克兰被迫关闭了的许多工厂，东欧的汽车工厂也被迫关闭。据标普预测，这将导致欧洲总的汽车生产量下降9个百分点。

广告 继续浏览后续

报导说，许多汽车制造商正争先恐后地重新平衡其供应链。人力成本的提高，材料价格的上涨，造成汽车生产持续放缓，迫使标普全球移动通信公司（S&P Global Mobility）降低了未来两年的销售预测，将预测回调260万辆，欧洲汽车产量预测将下降9%（100万辆）。

在2021年10月全球疫情后，标普全球评级公司的分析师曾预测2022年全球汽车销量将增长4-6%。但现在，根据报告，今年的这一预测已被削减为下降2%。

虽然乌克兰和俄罗斯仅占全球汽车市场的2%，但供应链上的短缺具有更广泛的影响。乌克兰一直是汽车制造商线束的主要供应商，而俄罗斯也是汽车原材料的主要生产国。俄罗斯生产了全球约40%的原料钯，用于清洁汽车尾气；俄罗斯也是镍（用于电动汽车电池）、铁以及其它矿物和金属的来源。

俄乌战争对大型汽车品牌，如宝马、奔驰和大众汽车等制造商的伤害更严重，其关键零部件的制造直接受到了威胁。自2020年初疫情爆发以来，这场战争是对汽车制造公司的又一次重大打击。