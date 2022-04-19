欧盟主席：俄破产只是时间问题 乌终将胜利

乌克兰战事

欧盟执委会主席冯德莱恩（Ursula von der Leyen）近日针对乌克兰局势发表了看法。她认为，在最坏的状况下，战事可能拖延数年，但是，俄罗斯国家破产只是个时间问题，而乌克兰终究会赢得胜利。俄罗斯前总统梅德韦杰夫警告说，由于俄罗斯的金融问题，欧洲可能面临经济困难。

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冯德莱恩是在接受德国《画报》（das Bild）专访时说的这番话。她表示，她亲眼在布查镇看到的景象是万人坑、很多很多的尸袋、遭到袭击的街道、被炸毁的房屋，被烧毁的汽车。乌克兰需要各种可帮助他们保卫家园的武器，不管是轻型的还是重型的。

冯德莱恩说，目前欧盟已为乌克兰提供了15亿欧元的物资，各会员国也分别加以协助。能够提供协助的会员国，应该尽速交运各式武器。唯有如此，乌克兰才能在与俄罗斯的激烈防御斗争中生存下来。

冯德莱恩谈到，对俄罗斯的制裁正在发挥作用。“对俄罗斯的出口下降了70%；由于缺乏备件和软件更新，700架俄罗斯飞机失去了执照；数百家大公司和数千名专家正在抛弃俄国。”她说，“俄罗斯国家破产只是个时间问题。通过这场战争，普京也在摧毁他自己的国家和人民的未来。乌克兰的勇敢和韧性令人印象深刻。胜利意味着乌克兰再次和平。”

冯德莱恩坚信，在乌克兰犯下战争罪的肇事者将受到国际法庭的惩罚。她说，“欧盟与乌克兰组成了一个调查小组，向国际法院提供意见。俄罗斯士兵犯下的罪行有充分的证据......这场战争已经夺去了成千上万平民的生命。下令入侵的普京应对这场战争负责。”

冯德莱恩在4月8日访问基辅时曾交给泽连斯基一个问卷，承诺欧盟将加速考虑乌克兰加入欧盟的请求。欧盟很快会将就乌克兰是否符合欧盟成员国的标准提出建议。而欧盟理事会将于6月23日和24日召集会议。乌克兰总统泽连斯基表示，届时乌克兰或可获得欧盟候选国的地位。

目前，俄乌战争已进入第54天。俄罗斯4月18日晚加强了对顿巴斯地区的全面攻击，乌克兰东部的顿涅茨克和卢甘斯克地区都遭到俄罗斯炮火的持续攻击。乌克兰参谋长叶尔马克（Andriy Yermak）表示，继围困基辅失败后，这是俄罗斯对乌克兰发起的第二阶段战役。

泽连斯基在18日晚的讲演中说：“无论俄罗斯搬多少士兵来这里，我们都将战斗，我们将保护我们自己。我非常感激我们所有的将士......”

乌克兰当局表示，俄罗斯的炸弹18日至少杀害了乌克兰东部8位平民。而且，卢甘斯克的克雷明纳市（Kreminna）已落入俄军手中。顿涅茨克州长基里连科（Pavlo Kyrylenko）表示，该州有4位平民死于俄罗斯战火之中。

基辅经济学院、乌克兰总统办公室及乌克兰经济部联手进行的一个名为“俄罗斯应该支付”项目估计，俄罗斯对卢甘斯克和顿涅茨克地区的袭击，对乌克兰基础设施的破坏超过了850亿美元。

乌克兰高级国防官员达尼罗夫（Oleksy Danilov）18日表示，俄罗斯军队试图沿著顿涅茨克、卢甘斯克和哈尔科夫的整个前线攻破乌克兰的防线，但是被击退了。

乌克兰当局最近公布的数字显示，到目前已有2.06万俄军死于俄乌战争；而西方最保守估计的俄军死亡人数则介于7,000至1.5万人。而且，俄军在一线死亡的高阶军事指挥官的人数已达到35人。