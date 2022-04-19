欧美做好准备对莫斯科实施“新制裁”

对俄实施“新制裁”

意大利政府19日晚间表示，美国和欧盟已经“就需要增加对克里姆林宫的压力达成广泛共识，特别是通过采取新的制裁措施”。政府在一份声明中说，盟国还同意“增加对莫斯科的国际孤立”的必要性。

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欧盟委员会主席冯德莱恩在推文中证实了意大利的声明：“我们将再次加强对俄罗斯的制裁。”

这一立场是在美国总统乔·拜登和美国主要盟友之间专门讨论俄罗斯在乌克兰的进攻的虚拟会议期间采取的，当时莫斯科已经发动了他的进攻的新阶段。

视频会议汇集了法国领导人伊曼纽尔·马克龙、英国人鲍里斯·约翰逊、德国人奥拉夫·舒尔茨、罗马尼亚人克劳斯·约翰尼斯、波兰人安杰伊·杜达、意大利人马里奥·德拉吉、加拿大人贾斯汀·特鲁多和日本人岸田文雄。

北约秘书长斯托尔滕贝格以及欧盟委员会和欧洲理事会主席乌尔苏拉·冯德莱恩和查尔斯·米歇尔也参加了电话会议。

此外，根据意大利政府的新闻稿，在这次视频会议上，“通过这种方式减少对俄罗斯供应的依赖，使能源多样化的共同承诺得到了重申”。

这次虚拟会议召开之际，乌克兰总统泽连斯基表示，俄罗斯周一在乌克兰东部开始了重大攻势，这是俄罗斯军队撤出基辅地区后的新战略目标。自 2014 年以来，这片乌克兰领土的一部分已落入亲俄分裂势力手中。