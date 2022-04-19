法经济财政部长重申：支持欧盟对俄罗斯石油实施禁运

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法国经济和财政部部长勒梅尔（Bruno Le Maire）4月19日在受访时表示，法国支持欧盟扩大对俄罗斯制裁，禁止进口俄罗斯石油。

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勒梅尔周二在接受法国欧洲第一电台采访时指出：“当你看到正在顿巴斯发生的事情时，（现在）比以往任何时候都更有必要停止从俄罗斯进口石油。”

乌克兰总统泽连斯基18日晚宣布，俄军已经开始了对乌东顿巴斯地区准备已久的攻势。俄罗斯外长拉夫罗夫也在最新的采访中证实，俄军下一阶段“特别军事行动”开始。

勒梅尔在采访中提及：“过去几年来，弗拉基米尔·普京政府的主要外汇来源是什么？这不是天然气，而是石油（出口）。”他补充说：“停止从俄罗斯进口石油是为了打击（普京发动）乌克兰战争的资金。”

勒梅尔希望“在未来几周内说服”其他的欧洲伙伴，并称“我们必须停止从俄罗斯进口石油”。他表示，如果不是因为某些欧盟成员国的犹豫不决，这项措施已经开始生效了。

因为法国在今年上半年正担任欧盟轮值主席国，勒梅尔拒绝对这些国家直接点名。不过，他指出：“相信乌克兰的现实情况将使现状发生改变。”

针对俄军的新一轮攻势，勒梅尔强调：“我们和埃马纽埃尔·马克龙一直说，我们希望对（俄罗斯）煤炭实施禁运，这已经完成了，还要对俄罗斯石油实行禁运。”