英国冒出神秘急性儿童肝炎 欧4国美国也出现病例

急性儿童肝炎

欧洲疾病预防管制中心（ECDC）19日表示，英国最先冒出的一种病因不明严重急性儿童肝炎，如今在4个欧洲国家和美国都已出现病例。世界卫生组织15日表示，它正在密切观察4月5日以来英国通报的84例严重急性儿童肝炎病例，并预期未来几天还会出现更多病例。

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欧洲疾病预防管制中心19日发布声明表示，目前丹麦、爱尔兰、荷兰和西班牙都已出现这种肝炎病例，美国阿拉巴马州（Alabama）也已发现9起疑似病例。

欧洲疾病预防管制中心说：“在所有传出病例的国家，调查工作正在进行。截至目前，发生在这些儿童身上肝炎的确切病因仍未知。”

世卫和欧洲疾病预防管制中心皆表示，多数患病儿童并未发烧，但英国有些病例症状严重，患者必须转入专门的儿童肝脏科接受治疗，其中6例已接受肝脏移植。

法新社报导，这种肝炎的感染者主要是10岁以下儿童，症状包括黄疸、腹泻、呕吐和腹痛。

由于患病儿童身上都未发现目前已知所有A到E型肝炎病毒，因此英国卫生当局已开始检视这种肝炎和一般病毒的关系，或是有其他可能病因，例如新冠病毒、传染病或环境因素。

欧洲疾病预防管制中心表示，调查人员目前怀疑最可能病因是传染病。

欧洲疾病预防管制中心还说：“并未发现与新冠疫苗有关联。透过对病患进行问卷调查收集到与饮食和个人习惯有关的详细资料，也未发现有任何共同特征。”

英国卫生安全局（UK Health Security Agency）临床与新兴传染病事务主任米拉·钱德（Meera Chand）15日表示，洗手这类“平常卫生措施，有助于让许多我们正在调查的传染病减少传播”。