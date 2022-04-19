违规聚会惹众怒 约翰逊再度致歉

约翰逊“派对门”

4月19日，英国首相约翰逊再次为自己违反防疫规定参加首相府聚会事件表示歉意。英媒爆料，在新冠疫情防疫封锁期间，英国首相府仍会在每周五举办派对，就连“封城”和菲利普亲王的葬礼期间都不例外。约翰逊不仅自己参与了多次聚会，甚至还鼓励员工通过聚会来解压。尽管约翰逊已就此公开道歉，但保守党议员不再信任约翰逊，向他发起不信任投票。

广告 继续浏览后续

英国议会上周没有开会，但反对派要求约翰逊辞职指责他在声称这一年时向国会议员撒谎。如果在不信任投票中，约翰逊赢得保守党50%以上议员的支持，那他将继续担任首相，而保守党12个月内不能再对约翰逊进行不信任投票；如果约翰逊不能得到一半以上保守党议员的支持，他将被罢免，且不能再次竞选党首。

如果约翰逊辞职，他将担任看守内阁首相，直至选出新首相，或者由一位内阁成员担任首相，直至新首相“诞生”。英国《镜报》称，如果在新首相被选出来之前约翰逊辞职，那执政党将决定新首相人选，英国副首相拉布最有可能成为约翰逊的继任者。

约翰逊不认为自己犯错。他对下属说，将为保住自己的首相之位而战。

工党领袖基尔·斯塔默指责鲍里斯·约翰逊利用乌克兰战争作为盾牌，他认为这种策略“非常冒犯”。工党领袖表示：“他不仅违反了规则，他还误导舆论，他向议会撒谎”。

当天稍早前，英国议会下院议长林赛·霍伊尔批准反对党议员对首相是否在违规聚会事件上误导议会一事进行投票的请求，该投票将于本月21日进行。