乌战难民今过500万
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根据联合国难民机构周三公布的数字，在2月24日俄罗斯开始入侵后不到两个月，乌克兰难民人数已突破500万大关。
法新社今天根据联合国在日内瓦难民署的数据，自俄罗斯入侵开始以来，已有5,034,439名乌克兰人离开他们的国家，比周二公布的数字多了53,850人。
据联合国难民机构副高级专员凯利-克莱门茨说："经过八周的冲突，我们统计的数字已经达到500万，而且还在不断增加，这是500万个关于损失和创伤的悲惨故事。
同属联合国的国际移民组织(IOM)表示，超过21.8万名非乌克兰人，主要是学生和移民工人，也已经离开乌克兰前往邻国，这意味着自战争开始以来，总共有超过525万人逃离了乌克兰。
妇女和儿童占这些难民的90%，18至60岁的男子可能被动员起来保卫国家，并不允许离开。几乎三分之二的乌克兰儿童不得不逃离他们的家园，包括那些仍然在该国的儿童。
此外，根据国际移民组织的数据，近710万乌克兰人已经离开了他们的家园，但仍滞留在乌克兰。
在俄罗斯入侵之前，乌克兰在政府控制的地区有3700万人口。这一数字不包括2014年被俄罗斯吞并的南部克里米亚，以及亲俄罗斯分离主义分子控制的东部地区。
法新社说，每10名乌克兰难民中有近6人（2,825,463人）逃往波兰，波兰是迄今为止收容难民最多的国家，尽管其中一些人继续前往其他欧洲国家。与此同时，根据波兰边防军的说法，也有不到74万人越过波兰边境进入乌克兰。战前，约有150万乌克兰人居住在波兰，主要是移民工人。
共有757,047名乌克兰人离开他们的国家进入罗马尼亚，其中许多人通过摩尔多瓦到达，摩尔多瓦是罗马尼亚和乌克兰之间的内陆国。
据联合国难民署表示，对于与乌克兰接壤的属于申根地区的国家（匈牙利、波兰、斯洛伐克），高级委员会提出的数字是计算那些越过边界进入该国的人。联合国难民署估计，"大量的人继续前往其他国家"。
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