乌战难民今过500万

乌克兰/难民

乌克兰南部港口城市马里乌波尔一栋在乌俄冲突中遭轰炸受损的住宅楼。前工作。图片由无人机2022年4月19日拍摄。

根据联合国难民机构周三公布的数字，在2月24日俄罗斯开始入侵后不到两个月，乌克兰难民人数已突破500万大关。

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法新社今天根据联合国在日内瓦难民署的数据，自俄罗斯入侵开始以来，已有5,034,439名乌克兰人离开他们的国家，比周二公布的数字多了53,850人。

据联合国难民机构副高级专员凯利-克莱门茨说："经过八周的冲突，我们统计的数字已经达到500万，而且还在不断增加，这是500万个关于损失和创伤的悲惨故事。

同属联合国的国际移民组织(IOM)表示，超过21.8万名非乌克兰人，主要是学生和移民工人，也已经离开乌克兰前往邻国，这意味着自战争开始以来，总共有超过525万人逃离了乌克兰。

妇女和儿童占这些难民的90%，18至60岁的男子可能被动员起来保卫国家，并不允许离开。几乎三分之二的乌克兰儿童不得不逃离他们的家园，包括那些仍然在该国的儿童。

此外，根据国际移民组织的数据，近710万乌克兰人已经离开了他们的家园，但仍滞留在乌克兰。

在俄罗斯入侵之前，乌克兰在政府控制的地区有3700万人口。这一数字不包括2014年被俄罗斯吞并的南部克里米亚，以及亲俄罗斯分离主义分子控制的东部地区。

法新社说，每10名乌克兰难民中有近6人（2,825,463人）逃往波兰，波兰是迄今为止收容难民最多的国家，尽管其中一些人继续前往其他欧洲国家。与此同时，根据波兰边防军的说法，也有不到74万人越过波兰边境进入乌克兰。战前，约有150万乌克兰人居住在波兰，主要是移民工人。

共有757,047名乌克兰人离开他们的国家进入罗马尼亚，其中许多人通过摩尔多瓦到达，摩尔多瓦是罗马尼亚和乌克兰之间的内陆国。

据联合国难民署表示，对于与乌克兰接壤的属于申根地区的国家（匈牙利、波兰、斯洛伐克），高级委员会提出的数字是计算那些越过边界进入该国的人。联合国难民署估计，"大量的人继续前往其他国家"。