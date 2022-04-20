普京已发动第一次世界经济大战？

俄罗斯/欧洲/世界经济大战

美国地缘政治分析评论网营运总监 Antonia Colibasanu 撰文指出，克里姆林宫长期以来试图挑战西方的社会经济模式，俄罗斯总统普京正发动“第一次世界经济大战”，剑指欧盟和西方各国。

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据雅虎新闻引述分析师称：普京发动第一次世界经济大战，剑指西方诸国。分析师指，尽管俄罗斯入侵乌克兰具有重大意义，但最近几周最具战略意义的事件是俄罗斯与美国及其盟国之间的全球经济战争。据Colibasanu 指出，从 2000 年代初开始，俄罗斯一直在准备与西方对抗，挑战西方的社会经济模式。

在苏联解体和历经 1990 年代经济危机之后，普京在 2000 年担任俄国总统，继承一个破碎的国家。许多俄罗斯人考虑加入欧盟，希望与西方结盟会带来更好的生活。俄罗斯建制派的首要任务是稳定和重建国家，普京则是想要稳固政权，他以过去成功的俄罗斯领袖为榜样，集中权力、减缓移民速度，并解决俄罗斯贫困人口问题，试图让欧洲各国在经济上依赖莫斯科。

据该报道，俄罗斯开始向西方投资、开放经济，德国更成为普丁依赖战略的关键，德国严重依赖俄罗斯能源，两国的关系比德国与欧盟的关系更加密切，俄罗斯还先后与意大利、法国和匈牙利建立密切的商业合作。2011 年 11 月 8 日北溪一号工程开始启用，德国从俄国直接输入天然气，欧洲变得更不愿意采取可能被视为反俄罗斯的政策，德美两国关系降温，美国需要德国领导欧洲，或者至少保持中立，以防止俄罗斯扩大其在欧洲的影响力。俄国斯还加入世界贸易组织，使其在全球舞台上的地位更加稳固。

普京的统治之下，俄国人民生活水准有所提高。俄罗斯主要城市，生活与西方相似。然而，当俄罗斯成为能源市场的主要参与者时，它也增加对全球经济周期的影响。

据Colibasanu 认为，俄罗斯热情地支持欧盟许多绿能政策，好比德国决定放弃核电，这转化为德国对俄罗斯天然气有更大依赖。俄罗斯还公开支持整个欧洲的民粹主义政党，并有效利用资讯战，所有这些举措都是为了破坏欧洲稳定，并最终分裂欧洲。

除此之外，Colibasanu 称，俄罗斯还与西方的传统敌人和竞争对手保持着密切的关系，俄罗斯持续专注于建立与中国和印度的联系，如今这样的付出有了回报。西方各国因乌俄战争宣布经济制裁俄国同时，俄罗斯向中国寻求帮助，并持续向中东和非洲输出能源，间接挹注战争经费。

据Colibasanu 点出，俄罗斯试图将重点放在经济上，扩大对他国的影响力，利用全球网络的弱点，确保全球极度依赖俄罗斯能源与粮食作物，而这足以为其提供开战的筹码。

俄罗斯入侵乌克兰虽屡遭西方国家制裁，但欧盟迄今未就禁运俄化石燃料达共识，匈牙利明确表示愿意用卢布买俄罗斯天然气。为了降低俄国能源的依赖，欧盟执委会主席冯德莱恩 (Ursula von der Leyen) 上月称，欧盟目标 2027 年逐步淘汰进口俄国石油、天然气和煤炭。不过欧盟未将 2027 年这个结束时程写进“凡尔赛宣言” (Versailles Declaration)，这种种迹象都可见，欧盟严重依赖俄国能源。

据Colibasanu 总结道，普京这样的战略当然有其弱点，但俄罗斯有了对抗西方的选择，全球正在见证现代史上的第一次经济世界大战，损害是不可避免的，而且无法预测。