芬兰议会今启加入北约辩论

芬兰/俄罗斯/乌克兰/北约

芬兰议会周三开始辩论是否加入北约以更好地保护自己免受俄罗斯可能的侵略。芬兰现在比任何时候都 "极有可能 "提出加入北约。

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据法新社今天报道称，尽管莫斯科最近警告说，如果芬兰或邻国瑞典加入美国领导的军事联盟，将在波罗的海地区进行核增援，但赫尔辛基仍然打算很快做出决定。

据北欧国家年轻的社会民主党领导人桑娜-马林上周说，"我认为这将很快解决。几周之内。"

在俄罗斯于2月24日入侵乌克兰之前，芬兰议会的200名成员在这个问题上长期存在分歧，在夏季可能进行的投票中，赞成加入的成员占明显多数。根据芬兰媒体的统计，其中约有100人已经决定投票支持加入，而只有12人表示反对。其他人在等待辩论，以表明他们的立场。

芬兰政府上周向议员们提交的一份新的 "白皮书 "没有表达一个正式的建议，而是强调只有北约成员资格才能提供其著名的第5条集体防御的保护伞。

尽管芬兰在冷战结束时和1995年加入欧盟时打破了严格的中立地位，但它现在只是一个北约合作伙伴国。据芬兰官方白皮书说，对于与俄罗斯有1300公里边界的北欧国家来说，加入这个由30个成员组成的联盟将对其强大邻国的攻击提供 "相当大的 "威慑力。

芬兰欧盟事务部长Tytti Tuppurainen周五承认，芬兰 "非常有可能 "成为候选国，但她表示尚未作出决定。她说：芬兰人现在似乎已经下定决心，已经有绝大多数人赞成加入北约。

法新社说，民意调查显示，550万芬兰人中几乎有三分之二的人现在赞成加入，几乎是乌克兰战争前的三倍。

据24岁的索菲亚-林德布洛姆(Sofia Lindblom)周三在赫尔辛基市中心遛狗时说："我曾对加入北约持敌对态度，但由于这种情况，我现在更赞成加入北约。"会员资格将提供某种形式的安全。

在附近的参议院广场，69岁的武克卡-穆斯托宁说，对乌克兰的入侵 "完全改变了 "她的看法，她现在赞成加入北约。

莫斯科正试图阻止前大公国芬兰的这一举动，但芬兰已经赢得了大多数大西洋联盟成员国对可能加入的支持。

俄罗斯外交部发言人玛丽亚-扎哈罗娃周五说批评说，"即使作为北约的成员也不能加强他们的国家安全。玛丽亚-扎哈罗娃说：“事实上，（芬兰和瑞典）将成为北约的前线。” 她还警告，这些国家 "必须理解这种措施对我们的双边关系和整个欧洲安全架构带来后果"。

芬兰的决定正受到瑞典的密切关注，瑞典也在考虑加入该联盟，但似乎要根据赫尔辛基的选择来决定。许多分析家预计，芬兰，也可能是瑞典，将在6月下旬在马德里举行的北约峰会上及时提出申请。

接纳新成员要求北约成员之间达成一致意见。虽然维克多-欧尔班的匈牙利的立场仍然是一个问号，因为匈牙利的立场比其他欧洲国家更加亲俄，但北约秘书长延斯-斯托尔滕贝格说不会有任何障碍。

据法新社，赫尔辛基预计将需要四个月到一年的时间来完成加入程序--这是一个敏感时期，在此期间应做出有利于它的军事援助保证。如果芬兰加入，北约国家和俄罗斯之间的陆地边界将突然增加一倍，达到近2,600公里。

芬兰在一个多世纪的时间里（1809-1917年）是俄罗斯的，并与俄罗斯有着悠久的历史，尤其是在第二次世界大战期间芬兰对前苏联进行了英勇的抵抗，特别是在1939-40年的冬季战争期间。