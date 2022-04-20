英国将送乌克兰“暴风雨”装甲车

乌克兰危机

俄罗斯在乌克兰东部发动攻势之际，英国表示，将向乌克兰提供高科技“暴风雨”(Stormer)防空装甲车，可用来发射星光导弹。专家称，这是迄今为止西方盟友向乌克兰提供的“最好装备”。

广告 继续浏览后续

据英国《太阳报》4月19日（The Sun）报导，英国制“暴风雨”防空装甲车重达13吨，但只需要驾驶、指挥官和炮手3个人就可以操作，用这款装甲车，乌克兰军队将有能力以每小时50英里的速度进入阵地，开火，然后快速撤退。

英国官员指，两周前乌克兰代表团已亲自赴英国视察其威力。

截至目前，西方盟友只向乌克兰提供肩扛式武器。但现在英国宣布，“暴风雨”防空装甲车将在几天内被放上运输机，运往乌克兰。

而英国国防大臣本·华莱士3月已经透露，英国将向乌克兰提供可以安装在“暴风雨”装甲车上使用的星光导弹系统。星光导弹在发射后，会分解成3个弹头，因此可以对目标进行多次打击。

驻阿富汗英军前指挥官理坎普(Richard Kem)表示：“暴风雨搭配星光将大幅提升乌克兰的战斗能力。这是极其有效、高度机动的战车，将对对普京空军的低空攻击，造成严重破坏。”