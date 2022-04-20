莫斯科向坚守马里乌波尔乌军发出新的最后通牒

乌克兰战事吃紧

莫斯科当局对乌克兰港口城市马里乌波尔的乌军发出了新的最后通牒，今天（4月20日）生效。据路透社指出，在俄罗斯军队为预期对乌克兰东部发起总攻进行集结的同时，还有数以千计的俄军兵力正长时间围攻乌克兰东南部城市马里乌波尔，目标是把乌军赶出这个具有战略意义的港口。

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马里乌波尔守军此前挫败了俄方七周以来夺取该市的努力。该市靠近一片2014年落入亲俄分离主义势力手中的领土，当年俄罗斯还吞并了乌克兰的克里米亚半岛。

若能拿下马里乌波尔，俄罗斯将得以一手掌控从黑海沿岸克里米亚到东部顿巴斯地区卢甘斯克的大片乌克兰领土，并释放数以千计的兵力，加入前述迫在眉睫的东部总攻。

据华尔街日报分析，俄军前期在逼近基辅过程中遭遇了挫折，在黑海地区也吃到了苦头，若把马里乌波尔收入囊中，对俄罗斯总统普京来说，无疑是一剂强心针。

周一晚，俄军开始向顿巴斯地区发动攻势，交战前线全长480公里。俄方称已击中乌方1000多个目标，另据军事分析师，乌军在哈尔科夫南部取得一些胜利。

俄罗斯国防部周二再次呼吁被围困在马里乌波尔境内亚速钢铁厂的乌军交出武器投降。俄国防部称，其最后通牒将从莫斯科时间周三下午2点开始生效，俄军将在最后通牒生效期间暂时停火。

36名欧洲外交官遭俄罗斯驱逐

同一天，俄罗斯也驱逐两个欧洲国家的36名外交官，以报复它们对莫斯科外国特使采取的类似措施。俄罗斯外交部说，已宣布比利时的21名外交官和荷兰的15名外交官为“不受欢迎的人”，并给他们两周时间离开。

据悉，莫斯科还召见了卢森堡的特使并警告他，俄罗斯可能决定对这个欧洲小国驱逐莫斯科大使的行为采取对等措施。