侵乌2月：普京发射世界最大载核导弹

俄罗斯/萨尔马特（Sarmat）洲际弹道导弹

在发动侵略乌克兰的战争整整两个月后，俄罗斯试射了一枚新的具有核能力的洲际弹道导弹，总统普京警告说，这种威力巨大的导弹，将迫使莫斯科的敌人静下来仔细想想。

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据自由时报引述消息报道称，俄罗斯总统普京20日表示，俄罗斯已经成功试射俄罗斯军方口中念念有词的“世上最强”的萨尔马特（Sarmat）洲际弹道导弹，并称这款能够搭载核弹头的超级武器，将使试图威胁俄罗斯的敌人三思而后行。

据《莫斯科时报》说，萨尔马特是俄罗斯新一代导弹之一，另外还包括高超音速（Hypersonic，极音速）导弹匕首（Kinzhal）以及先锋（Avangard），匕首在俄乌战争中首度被使用，对于萨尔马特试射成功，普京表示，该款重达200多吨的飞弹，能够打击地球上任何一个目标。

据俄罗斯国防部发表声明证实，军方在俄国北部普列塞茨克太空发射场（Plesetsk Cosmodrome）成功进行萨尔马特试射，并称其为世界上威力最大，破坏目标距离最远的导弹，将大幅提高俄国战略核武的战力。

普京显示兴奋地在电视转播谈话中对军方表示：“恭喜你们成功发射萨尔马特”。

据自由时报军武百科称，俄国萨尔马特号称最强导弹，据称装载核弹头威力可摧毁整个法国疆土大小面积。

该款导弹被俄国宣称为世界最强，假如装载核弹头，足以破坏一个如法国大小的区域。

俄国军方自2009年开始研发萨尔马特，目的是要取代苏联时期设计出的超级武器撒旦重型洲际导弹（SATAN），当年撒旦曾被称为世界上体积最大、威力最强的飞弹，如今萨尔马特性能获得进一步提升，在射程方面更胜撒旦，据俄方表示，萨尔马特能够克服所有现代反飞导弹防御系统。

该报道称，中国官媒曾对萨尔马特做出分析，指出其优势在于发动机效率相当高，因此能产生强大的动力，假设应用于战场上，萨尔马特还能因应不同目标搭配不同等级的弹头，并有余力携带足够的诱导装置，提高战场生存能力。

据维基百科说，萨尔马特洲际弹道飞弹重量：208.1吨，长度：35.5公尺，直径：3公尺，射程：18000公里，速度：每小时25560公里，搭载弹头数量：10个重型或者16个轻型分导式核弹头。