布查：法新社记者放下恐惧揭露俄军暴行

俄罗斯/乌克兰战争

法新社采访团队是首批发现乌克兰布查镇（Bucha）屠杀惨况的新闻工作者。这座位于基辅附近、安宁的通勤卫星城镇，曾遭到俄罗斯军队占领一个多月。俄军遭控在布查镇屠杀数以百计平民，震惊全世界，引发各国当局指控俄军犯下战争罪行。法新社记者深入布查，放下恐惧揭露俄军暴行。

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据中央社引述消息报道称，法新社荷兰海牙分社主管坎普（Danny Kemp）是4月2日揭发俄军暴行的采访团队成员之一，以下是他对那天所见所闻的描述，原文刊登于法新社通讯记者部落格。

采访团队抵达当地，率先看到3具尸体，像成堆破布一般躺在尘土当中，光是这一幕就够让人怵目惊心。采访车上有人大喊“尸体”，司机尖叫着停下车来，采访团队下了车。这3具尸体躺在一堆建材和木栈板旁边。走近后，可以看到其中一人的双手遭反绑在背后。

一行人包括坎普、摄影师施密特（Ronaldo Schemidt）、影像记者贾西亚（Nicolas Garcia），以及乔事人（fixer）、司机和安全顾问花了些时间平复冲击，才真正开始上下打量其他地方。

他们于是发现，这3具尸体不过是个开端。朝四周任何方向看过去，只有更多尸体陈尸街头。沿着这条瓦砾四散的街道，横躺着一具又一具尸体。这个孤寂的地方对于布查镇居民而言，已成为某种形式上的地狱。

一股震惊和难以置信的感觉袭来：这个可怕的场景不可能是真实的。但事实的确是如此。坎普看向他的同事们，职业本能开始发挥作用。他们开始工作，因为他们知道这是个庞大的故事，可能会导致战争罪行的指控。

作为记者，他们必须迅速地告诉全世界当地发生什么事。施密特和贾西亚拍下照片，证明社群媒体上关于布查镇有尸体横尸街头的传闻是真实的。

他们知道，关于这类事件的假讯息传播速度有多快（后来证明真是如此），以及把每件事情做好有多重要。

他们不知道的是，在24小时之内，他们记录下的影像和文字将引发国际社会对俄罗斯的愤怒，并呼吁展开制裁，使得乌克兰战争迈入一个更令人担忧的新阶段。

据该报道，回顾事件之初，采访团队一再改道，终于在4月1日雾濛濛的周五傍晚进入了伊尔平（Irpin）。他们看到的是一片荒地，到处都是被摧毁和严重受损的建筑物，被压扁和弹痕累累的汽车，以及被烧毁的俄罗斯坦克，几乎毫无人烟。

隔天也就是4月2日周六，他们前往布查镇。前一天晚上，他们在社群媒体看到影片，影片中的人开车穿过镇上一条满是尸体的街道，但还没有记者抵达现场，证实影片是在布查镇拍摄的。

坎普一行人开车穿过布查镇满目疮痍的街道，他们相当紧张，担心俄军还没撤出，可能会发生更多战斗。

一开始挖掘到的故事有关生存，像是一群老年人在没有食物、自来水或电的情况下生存一个月，不过已经有乌克兰士兵开始发放物资。

然后他们的心情开始沈重起来。在遭砲弹轰炸的火车站附近，地上躺着一具尸体，半覆蓋著毯子，还有一个男人正在挖坟。截至目前为止，他们原以为已经有报道布查镇的足够材料，但司机和士兵及当地人谈话后，证实社群媒体上所拍摄、满是尸体的那条街道距离他们不远。

挖坟的男子自愿充当向导，然后就是发现3具尸体的那一幕。

这几具尸体似乎都是成年男性，但年龄不一，似乎都已经死了一段时间。他们凹陷的皮肤呈黄褐色，手指僵硬。

坎普试着将恐惧放在一旁，开始数着尸体、观察并记录。他在街上来回走了至少两次，试图记下一切，但尸体多到让他一直数不清。最后，他不得不用手机给每具尸体拍照，以确保算对数字。他走了第3趟后，确定有20具尸体。

对他的摄影师与影像记者同事而言，任务更是艰巨。要如何在传达真相的同时，不让画面太过血腥？又如何在展露死者的同时，保留死者的尊严？他的同僚小心在这界线上游走，那些画面后来成为媒体头条，以及政治人物展现布查镇真相的工具。

采访团队在基辅时间周六下午4时33分发出新闻快讯，“法新社：在基辅附近城镇一条街道上看到至少20具尸体”，并附上现场照片跟影片片段。

乌克兰当局后来表示，雅布隆斯卡街（Yablonska Street）陈尸的所有受害者都遭到枪杀，布查镇有数百人被撤退的俄军杀死，其中一些人被埋在乱葬岗。

卫星图片后来显示，布查镇从3月中旬被俄军掌控之后，就有几具尸体躺在街上。事实查核团体“冒险者”（Bellingcat）释出无人机拍摄画面，显示一辆坦克开火击中路上一名骑脚踏车的人。俄罗斯则否认所有指控。

无论如何，隔天许多西方国家的反应是愤怒，威胁要进一步制裁，并呼吁调查战争罪行。

据该报道称，联合国秘书长古特雷斯（Antonio Guterres）表示，他对“布查镇平民遇难的影像深感震惊”，美国国务卿布林肯（Antony Blinken）则表示：“看到这景象，感觉好像肚子被揍了一拳。”