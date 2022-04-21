自乌克兰陷入战争后 已110万乌人重返国门

乌克兰人因俄罗斯攻击流亡国外后返回祖国

自今年2 月 24 日俄罗斯入侵乌克兰的第一天以来，乌克兰当局表示已有 110 万乌克兰人返回该国。 另据乌克兰当地媒体估计，每天约有 50,000人返回首都基辅。

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根据巴黎人报及法新社报道，一些乌克兰人的行李箱已经正在运回该国的路上。 根据乌克兰边防警卫队发言人安德烈·德姆琴科周三(20日)宣布，自 2 月 24 日俄罗斯入侵开始以来，共有 110 万乌克兰人已经返回本国。他在新闻发布会上说：“自2月24日以来，我们已有110万同胞进入乌克兰。”

但德姆琴科没有具体说明这些人中有多少是在入侵开始时逃离该国的乌克兰人或在战前已经居住在国外的乌克兰人。但在两个月的俄乌冲突中，“约有近 500 万人”进出跨越了乌克兰边界。

根据联合国难民事务高级专员周三公布的数据，目前乌克兰难民已经有500万人，甚至更多。

五百万个独特的故事： 联合国难民署副高级专员凯利克莱蒙说：“经过八周的冲突后，我们有 乌克兰人500 万个流离失所和经历创伤乌的独特故事。而且数目还在增加中。”

然而，人们能够感受察觉到乌克兰人返回他们的祖国或家园，以至于基辅市长维塔利克里琴科上周需要敦促大家撤离首都基辅 - 在战争最激烈的时候，多达 280 万居民中的一半 -他们 暂时不会回来。

然而，当地媒体估计每天约有 50,000 人返回首都基辅。