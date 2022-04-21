马里乌波尔仍有12万人走不了 乌克兰吁开放人道走廊

马里乌波尔受困

乌克兰总统泽连斯基21日表示，遭围困多时的东南部港市马里乌波尔仍有约12万人无法撤离，当局呼吁立即开辟人道走廊，以容坚守在亚速钢铁厂的乌克兰伤兵以及城内平民撤离。

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稍早俄罗斯国防部长绍伊古（Sergei Shoigu）宣称俄军已“解放” 马里乌波尔除亚速钢铁厂（Azovstal）以外的地区，对此泽连斯基（Volodymyr Zelenskiy）回应，俄军确实已掌控 马里乌波尔多数范围，但乌军仍坚守市内部分地区。

马里乌波尔的剩余守军如今都集中在亚速钢铁厂，继续抵抗俄军围攻。

乌克兰外交部透过社群网站发布声明呼吁：“数百名平民、儿童及伤兵仍被困在工厂内。他们几乎没有食物、饮水和必须的药品。亚速钢铁厂亟需1条人道走廊，以保障大家安全。”

马里乌波尔市长波成柯（Vadym Boichenko）则说，21日约有200名平民等待撤离当地，但截至下午3时左右，人道巴士都没有出现。

他并说，20日有一小队巴士协助平民撤离马里乌波尔，他们现在正前往尚未沦陷的札波罗热（Zaporizhzhia）避难。