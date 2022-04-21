马里乌波尔或沦陷 普京吹嘘胜利解放

乌克兰/马里乌波尔

乌克兰城市马里乌波尔形势危急，当地战斗并没有结束，但俄罗斯总统普京已经向他的国防部长道贺说，拿下马里乌波尔是胜利解放。普京命令俄罗斯军队继续围攻当地剩余的乌克兰抵抗士兵，但没有下令对乌克兰士兵发动总攻，仍然有千计士兵与民众藏身在Azovstal工业区抵抗。马里乌波尔具有战略意义，普京计划将乌克兰东部占领土地与数年前吞并成功的克里米亚连接起来。

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据法新社今天报道称，俄罗斯总统今天表示，俄罗斯军队已经 "成功 "控制了乌克兰城市马里乌波尔，他命令继续围剿剩余的乌克兰士兵，但没有下令对盘踞的Azovstal工业区乌克兰士兵与民众发起总攻。

普京告诉他的国防部长谢尔盖-绍伊古说："解放马里乌波尔的战斗结束了，这是一个成功。"在此之前，普京告诉他，对阿佐夫斯塔尔遗址的攻击 "不合适"，有必要对该地区实行围困，而且要以哪怕一只苍蝇都无法通过的方式围剿。

不过，法新社说，马里乌波尔接近沦陷。

据乌克兰当局称，几百名缺乏食物和水的平民与乌克兰军队第36营和亚速营（马里乌波尔的最后两支战斗部队）一起撤退藏身在亚速钢铁和冶金厂里抵抗。但亚速营副营长斯维亚托斯拉夫-帕拉马周四在Telegram上说，"我们准备在第三方的帮助下离开马里乌波尔"，该副营长呼吁支援武器，"以拯救委托给我们的人民"。据他继续说，在这个巨大的工厂里，"大约有一千名平民、妇女和儿童 "和 "数百名伤员 "，都坚守在这里。

据乌克兰总统泽连斯基说，当地情况很困难，甚至很危急。

法新社说，无法独立确认被困在工厂内的平民人数。

此前，基辅曾提议就这座战略城市的命运举行 "特别谈判会议"。

莫斯科企图将马里乌波尔与在2014年吞并的克里米亚以及亲俄罗斯的顿巴斯分离主义共和国连接起来。