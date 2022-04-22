意大利寻求天然气供应多元化

乌克兰战争 / 俄罗斯能源

在俄罗斯入侵乌克兰，引发欧洲能源危机的阴影下，意大利与刚果共和国周四达成了一项天然气协议。意大利正在非洲积极发展合作，寻找新的油气供应渠道。

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据本台RFI法文网报道，意大利消费的天然气，90%依赖进口，其中45%由俄罗斯供应。在俄罗斯攻打乌克兰造成欧洲能源危机的背景下，罗马当前的首要任务，是寻求在两年内摆脱俄罗斯的天然气。就此，意大利在近期加强与非洲国家的联系，并签署了一系列的双边能源合作协议。

意大利与刚果达成能源合作协议 -

本台法广RFI非洲通讯员罗伊西雅（Loïcia Martial）2022年04月22日周五发自布拉柴维尔（Brazzaville）的消息说，意大利于21日周四和刚果共和国达成了一项天然气供应协议。

RFI Carte / Congo. © RFI Carte Archive

刚果外长加科索（Jean-Claude Gakosso）面对媒体发表如下评论 ：“人们说，现代经济的本质是能源。现代战争主要是围绕着能源问题。刚果和意大利如今确认它们走的是正道。”

意大利在非洲寻找能源供应渠道 -

据介绍，意大利国家碳化氢公司埃尼集团（ENI）和刚果共和国之间的协议书涉及天然气的生产和出口，还有刚果的能源转型倡议。

RFI Image Archive / Gaz: l'Italie frappe à toutes les portes pour ne plus dépendre de la Russie. Ici, le ministre des Affaires étrangères italien, Luigi Di Maio lors d'une conférence de presse à Chisinau en Moldavie le 15 mars 2022. (illustration) AP - Sergei Grits / RFI Image Archive

意大利外长迪马约（Luigi Di Maio）出席了签字仪式，并说，这一协议至关重要。他还指出，意大利谴责对乌克兰的入侵，罗马需要让供应渠道多元化。

意大利同时与非洲多国探索合作 -

代表双方签字的分别是：刚果的碳氢化合物部长布鲁诺·让-里夏尔·伊杜阿（Bruno Jean-Richard Itoua）和意大利国家碳化氢公司埃尼集团（ENI）的首席执行官克劳迪奥·德斯卡齐（Claudio Descalzi）。

RFI Image / Afrique : le Congo est un pays riche en hydrocarbures. Ici, vue des installations de la centrale électrique à gaz du Congo, le 18 février 2020.(illustration) RFI / Loïcia Martial

本台法广RFI法文网在报道中还指出，意大利在近期与阿尔及利亚和安哥拉也达成了类似协议。预计，还要与莫桑比克达成协议。

.（翻译编辑：RFI法广电台 尼古拉）.

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