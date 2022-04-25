美防长：乌克兰若有合适军备支持就能获胜

乌克兰/美国

乌克兰总统泽伦斯基与到访的美国国务卿布林肯和国防部长奥斯汀，基辅， 25/04/2022.

美国政府确认了此前乌克兰官方宣布的消息，美国国务卿布林肯和国防部长奥斯汀周日到访基辅，会见了乌克兰总统沃洛季米尔-泽伦斯基。这是美国官员首次出访乌克兰，美国官员在东正教复活节的当天访问基辅， 具有重大的象征意义。

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布林肯在访谈中表示，美国总统拜登将在未来数天内正式任命美国驻乌克兰的新大使，她将是美国目前驻斯洛伐克的大使布里吉特·布林肯（Bridget Brink）。

自从2019年以来，美国在乌克兰的外交工作一直由代办管理。战争爆发之后，美国在波兰的团队负责有关乌克兰的外交工作。外长任命工作完成之后，美国将逐渐启动在乌克兰的工作。

美国国防部长劳埃德·奥斯汀（Lloyd Austin）4月25日在与美国国务卿安东尼-布林肯访问基辅回来后说，如果乌克兰有合适的设备和足够的支持，它可以赢得对俄罗斯的战争。他说： "赢的第一件事是相信你能赢。而且他们相信他们能赢，" 他在访问后补充说："如果他们有合适的设备、合适的支持，他们就能获胜。"

他说： "我们希望看到俄罗斯被削弱到他们无法做出入侵乌克兰的那种事情，" "他们已经失去了很多军事能力，说实话，也失去了很多部队，我们不希望他们能够迅速重建这种能力。"

此外，到访的美国官员表示，美国将进一步增加7亿美元军事援助，其中约3亿美元协助乌克兰购买武器。美国国防部长强调，倘若乌克兰拥有良好的武器装备，乌克兰就完全有可能赢得这场战争。据美国官方披露，美国政府已经向乌克兰提供了超过40亿美元的军事援助。

联合国呼吁马里乌波尔 "立即 "停战，这是一个几乎完全由俄罗斯军队控制的亚速海战略港口，以便疏散仍被困在这座自3月初以来一直被围困的废墟上的约10万名平民。

据法新社发自莫斯科得消息，俄罗斯政府考虑周一停火允许围困在马里乌波尔的平民撤退。

据乌克兰国防部称，俄罗斯军队仍在围攻和炮击该工厂。但总统顾问奥列克西-阿雷斯托维奇说，在马里乌波尔，"（乌克兰）防线即将崩溃"。

马里乌波尔第36海军陆战队旅长谢尔盖-沃利纳强调，迫切需要加快解救被围困在钢铁厂的士兵和平民。泽伦斯基总统的一名顾问说，乌克兰已向俄罗斯提议 "在亚速尔遗址旁边举行一次特别会谈"，并说它正在 "等待答复"。

乌克兰总统府还重申了其关于 "带走或交换 "士兵的谈判建议，而莫斯科至今仍未理会。