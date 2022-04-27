乌克兰战事扩大至摩尔多瓦？美国法国警告

乌克兰

美国CNN新闻网报导，乌克兰官员最新警告，在邻国摩尔多瓦的周边地区发生一系列的袭击事件表明俄国有可能在此开启新战线，试图攻打摩尔多瓦。美国法国政府官员就此发出警告。

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摩尔多瓦的亲俄罗斯分离主义地区发生接连爆炸，引发乌克兰战事扩大的隐忧。乌克兰官员表示，当地时间26日，摩尔多瓦边界的聂斯特河沿岸（Transnistria）的政府大楼被攻击，另有约1500名俄军部署在当地，表面上是一支维和部队。27日，聂斯特河沿岸的通讯塔因不明原因受损，导致摩尔多瓦总统召开国防紧急会议。

摩尔多瓦分离地区聂斯特河沿岸位于乌克兰与摩尔多瓦之间的狭长地区，受亲俄分离主义分子控制，主要语言是俄语，但大部分国家认为它是摩尔多瓦的一部分。自苏联解体后，俄国在当地已驻军数十年。乌克兰总统府幕僚阿列斯托维奇（Oleksiy Arestovych）称:“俄罗斯当局正在宣布有必要时要占领摩尔多瓦。”乌克兰西南部地区可能也被纳入进攻范围。

法国外交部发布声明表示，外长勒德里安（Jean-Yves Le Drian）告诉摩尔多瓦外长波皮斯库（Nicu Popescu）：法国对于过去两天聂斯特河沿岸（Transnistria）地区的爆炸事件感到担忧。法国外长勒德里安重申，鉴于摩尔多瓦面临的不稳定风险，法国全力支持摩尔多瓦的稳定、主权和领土完整。

美国26日警告，不要企图“升高紧张局势“。美国国务院发言人普莱斯（Ned Price）并未明言支持乌克兰关于俄罗斯应负责的说法，但对记者说：我们仍担心任何恐加剧局势紧张的可能意图。她说：我们不知道所有细节。我方重申摩尔多瓦政府呼吁冷静应对这些事件，我方全力支持摩尔多瓦的领土和主权完整。