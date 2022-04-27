乌克兰文物遗产财富受战火摧毁威胁

各位听众；俄罗斯激烈侵袭轰炸乌克兰，惨遭俄罗斯炮火狂轰乱炸的乌克兰，其古迹建筑文物财富自然也受到大肆破坏。在乌克兰，一个由建筑师、学者和学生组成的小组针对国家文物建筑遭战争破坏情况进行调查，并绘图制表说明它们被破坏的情况。

广告 继续浏览后续

这个乌克兰国家文物财产清点调查小组也更详细地分析五个历史古迹建筑城市的情况，包括了哈尔科夫、马里乌波尔、切尔尼戈夫、尼古拉耶夫和苏梅。小组根据其遗产价值和破坏程度而进行挑选登记分析，例如在饱受战火猛烈轰炸的哈尔科夫的情况。哈尔科夫的市长说，截至4月2日，哈尔科夫已有 1,500 座建筑物被摧毁或损坏，全市的住房有15 % 全部炸毁。

已知受到战争摧残影响的具高度文化遗产价值的建筑，还包括了卡拉津国立大学，这是一座由工程师库什纳列夫于。这是一座1925年建造的辉煌现代主义建筑群，以及那座建造时间横跨17至 19 世纪之间的著名圣永眠教堂(Saint-Sommeil éternel) 。

在马里乌波尔，战火正在进行中，其 90% 的建筑物估计都将被摧毁。迄今为止，在法国协助名建筑师作品协会(AMO)的努力下，只找到了一些还存在痕迹的22 座被摧毁或严重受损的建筑物，包括被俄罗斯轰炸而造成里面约300人死亡轰炸丑闻的戏剧剧院 A. Krylov & S.Malyshenko，这是于1960年打造而成的。

在那里，一座著名的，建于 1997 年的新拜占庭式建筑的圣米歇尔雄伟大教堂 Saint-Michel, 以及圣塔蒂亚娜教堂 Sainte-Tatiana也是被战火严重破坏的建筑物。圣塔蒂亚娜教堂的建筑所体现的是自共产主义结束以来在该地区蓬勃发展的相同复古风格，并自2011 年以来，它在亚速技术大学校园内登上最受欢迎的著名建筑宝座。

至于其他的建筑物，目前尚无进一步的信息，同样的，包括于1910 年由名建筑师维克多尼尔森建造的一座令人惊叹的新艺术风格的水塔。

对于那些属于古迹收藏系列的沙皇时代建构主义下的建筑和一些小型的建筑，还有为马里乌波尔这座工业城市的身份凸显曾做出了重大贡献的那些马赛克壁画，在经过炮火、导弹轰炸后，我们还可能找到什么呢？目前同样也无更多相关的消息。不过，可以想象，保持这种希望的前景是暗淡的。

另外在尼古拉耶夫市(Mykolaïv)，根据军方行政单位4月2日估计结果，这个城市有1756栋建筑物严重受损。这个造船业兴盛的港口城市，在19世纪曾经是排位于圣彼得堡及敖德萨之后的第三大港口。其历史古迹的价值尤其在于它特有的方形都市计划，这是由俄罗斯建筑师 Ivan Starov 在 18 世纪设计打造的。

再来是乌克兰最古老城市之一的切尔尼戈夫(Tchernihiv)，70 %建筑物已被炮火摧毁。它有一座历史可追溯至 1120 年的大教堂，一座深红色的新艺术风格车站（Granatkin Gennady Ivanovich，1950 年打造的），一座黄色和白色石头相间打造而成的老式消防站，其上方有一座优雅的小锯齿形炮塔（1893年打造的），受到炮火摧毁的还有一系列值得保留的苏联时代非凡的建筑。

X1X；4X在乌克兰遭到俄罗斯无情炮火攻击后，联合国教科文组织在 3 月 3 日发布的新闻稿中，表示“对联合国教科文组织音乐创意城市的哈尔科夫市(Kharkiv), 以及被列入世界遗产的指示性清单内的切尔尼戈夫(Tchernihiv)的历史中心博物馆受到战争的破坏感到震惊。”

这项遗产清单列表包括极少数的历史建筑物站点，并且仅包括五个因其建筑质量而被列入的站点。

多年来一直在乌克兰任教并在那里开发项目的法国建筑师 Martin Duplantier 解释道:注册申请首先是在各国的倡议下提出的， 然而，乌克兰当局从未对遗产非常感兴趣。 我发现自己曾经多次试图说服市长不要摧毁这座或那座建筑物。 最复杂的是 20 世纪的建筑，因为它会唤起人们对苏联时期的回忆。 »

这种情况解释了为什么这种文物遗产在西方鲜为人知。 然而，乌克兰遗产不仅限于苏联建筑。 分类站点实际上来自较早时期。

例如，在波兰边境发现的令人敬畏的木制教堂 tserkvas，是 建于 16 世纪和 19 世纪之间的历史古迹建筑。

基辅-佩乔尔斯克修道院的修道院建筑群是一个由部分建筑在地下的教堂和住宅组成的群岛，建造时间介于 11 世纪至 19 世纪。

继承了中世纪地形的利沃夫的历史中心庇护所，是巴洛克式建筑和后期的美丽见证。

还有，1775年就规划地界成型的布科维纳 (Bucovine)以及达尔马提亚 (Dalmatie) 的大都会住所古色古香，联合国教科文组织将其描述为 19 世纪“历史主义建筑的杰出典范”，这个大都会可说收纳了拜占庭、哥特式、巴洛克的图案。1864 年至 1882 年间，捷克建筑师约瑟夫·赫拉夫卡 (Josef Hlavka) 在切尔诺夫策 (Chernivtsi) 建造了哈布斯堡王朝时期东正教教会权力的象征。有幸的是，这些建筑物都位于俄罗斯军队尚未侵入渗透的地区，因此目前都还完好无损。

根据乌克兰文化和信息部从 3 月 31 日起点算的这项支离破碎不完全的清单数据，该国被毁或损坏的具有历史或文化价值的建筑物数量为135 座。明显地，目前尚有很多还未能计算进去，实际数目应该更多。