俄天然气：冯德莱恩指责俄罗斯敲诈勒索

政治

俄罗斯27日停止对保加利亚和波兰供应天然气，原因是这两个欧盟国家拒绝俄罗斯要求的以卢布支付，欧洲各国及欧盟领导人纷纷谴责俄罗斯“勒索”。莫斯科表示，切断天然气是为了执行其以卢布付款的要求，需要用卢布来保护其经济免受制裁影响。

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俄罗斯天然气出口垄断企业——俄罗斯天然气工业股份公司（Gazprom）在一份声明中说，已经“完全中止对保加利亚天然气公司（Bulgargaz）和波兰天然气公司（PGNiG）的天然气供应，原因是（它们）没有用卢布付款”。

欧洲各国和欧盟回应

但据路透社报导，欧盟天然气传输运营商网络的数据显示，在周三早些时候下降到零之后，实际的天然气供应似乎又开始上升。然而，波兰表示，供应确实已经停止。

保加利亚未向路透社证实是否俄罗斯的供应已经停止，但其总理基里尔‧佩特科夫（Kiril Petkov）指俄此举为“敲诈”，并表示停止供应的行为违反了合同。他补充说：“我们不会屈服于这种勒索”。

“因为所有的贸易和法律义务都得以遵守，所以很明显，目前天然气更多的是被用作当前战争中的政治和经济武器。”保加利亚能源部长亚历山大‧尼科洛夫（Alexander Nikolov）说，对客户的供应至少在未来一个月都有保证。

俄罗斯总统普京上个月要求来自“不友好”国家的买家以卢布支付天然气费用，否则将被切断供应。欧盟指这违反了要求以欧元付款的合同规定。

欧盟官员周三正在举行紧急会谈。欧盟委员会主席乌苏拉‧冯德莱恩说：“俄罗斯天然气工业股份公司宣布单方面停止向欧洲客户输送天然气，这是俄罗斯利用天然气作为敲诈工具的又一次尝试。”

她说：“这是毫无道理的，也是不可接受的”。

其他商业领袖和政府官员也纷纷抨击俄罗斯的这一举动。

英国副首相拉布（Dominic Raab）说，此举将越发使俄罗斯处于 “经济弃儿”的地位。德意志银行首席财务官詹姆斯‧冯莫特克（James von Moltke）周三告诉CNBC，这是一个“令人担忧的迹象”，虽然它不会对经济产生直接影响，但“它仍然是整体前景的一个风险”。

波兰和保加利亚都是前苏联时代的莫斯科卫星国，后来均加入欧盟和北约。波兰一直强烈反对克里姆林宫发动乌克兰战争；保加利亚长期以来与俄罗斯保持着较好的关系，但去年上任的总理佩特科夫强烈谴责俄罗斯入侵乌克兰。

佩特科夫将于周三前往基辅，成为最新一位会见乌克兰总统泽连斯基的欧洲领导人。

波兰通过亚马尔—欧洲管道获得俄罗斯天然气，该管道来自俄罗斯在北极远郊的巨大气田——目前在继续向西供应德国和其它欧洲国家。保加利亚是通过一条从俄罗斯通往土耳其的“土耳其溪”（TurkStream）天然气管道获得供应。

其它欧洲国家，包括俄罗斯天然气的最大买家德国，未报告供应减少。

来自俄罗斯天然气公司的供应分别约占波兰和保加利亚消费量的50%和90%。波兰表示，不需要动用储备，其天然气储存量高达76%。保加利亚表示，正在进行谈判，尝试通过土耳其和希腊进口液化天然气。

波兰气候部长安娜‧莫斯科娃（Anna Moskwa）强调，波兰经过多年努力减少对俄罗斯能源的依赖，已经为这种情况的出现做好准备。她说：“我们适当引入多元化战略，使我们在这种情况下处于安全地位。”

自战争开始以来，俄罗斯的能源出口到目前为止基本上没有受到阻碍，这是西方对其实施全面制裁中的一大漏洞，否则莫斯科与西方大部分贸易都会被切断。

基辅长期以来一直呼吁欧洲停止“资助”莫斯科的战争努力，切断每天为俄罗斯带来数亿美元的天然气进口。按照目前的价格，欧洲每天向俄罗斯支付约4亿美元的天然气费用，如果完全切断，普京将失去这笔钱。

德国本周表示希望在几天内停止进口俄罗斯石油。但是，让欧洲摆脱廉价而丰富的俄罗斯天然气，这一举措将更具破坏性。