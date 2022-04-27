俄罗斯倾发导弹如雨 仍未能完全夺取顿巴斯

乌克兰/俄罗斯

俄罗斯总统普京曾希望在5月9日之前占领乌克兰东部领土。但乌克兰人的抵抗意味着前线战线没有多少移动。尽管俄罗斯军队面临着非常强大的政治压力，但俄军没有看到决定性的胜利。

广告 继续浏览后续

乌克兰战争炮火连天，俄罗斯仍未能完全夺取顿巴斯。据世界报今天报道说，尽管俄罗斯在现代装备和火力方面占有优势，但它还没有办法关闭对顿巴斯的钳制。从伊祖姆镇移军下来的俄罗斯攻势必须与从南边向波克罗夫斯克的公路和铁路枢纽上来军队的攻势汇合。

尽管俄罗斯的大炮、飞机和攻击直升机对斯洛维扬斯克以北的乌克兰阵地进行了大量的火力攻击，但前线的战线推进移动幅度很小，而在巩固了已经有八年的南翼，进攻仍然没有变化。钳形运动的目的是切断对顿巴斯的乌克兰军队及对乌军士兵的供应，这些士兵经过八年战争的强度战火考验。

据俄罗斯中央军区副司令鲁斯塔姆-明纳卡耶夫将军4月22日说，莫斯科在其 "特别行动 "第二阶段的目标是 "完全控制顿巴斯[顿涅茨克和卢甘斯克地区]和乌克兰南部"。据这位军官说，第二阶段于4月20日启动，应该为5月9日在莫斯科举行的大阅兵象征性地结出第一批果实。

据世界报说，但就目前而言，尽管俄罗斯军队面临着非常强大的政治压力，并没有看到决定性的胜利。自4月20日以来，它只在前线的东部地区进行了三次小规模的突破，没有显著动摇乌克兰的防线。这些村庄是Verkhnotoretske（3000名居民）、Novotochkivske（2000名居民）和Novooleksandrivka（124名居民）的小村。