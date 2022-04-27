德国经济部长盼能在几天内摆脱俄罗斯石油

直到目前为止，柏林的目标曾是预定在今年年底停止进口俄罗斯石油。 德国经济部长哈贝克周二(26日)表示，德国希望能够在几天内摆脱俄罗斯石油，德国正在大大推进其这项目标。这项声明为欧洲对俄罗斯石油实施制裁禁运打开了大门。

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直到目前为止，柏林的目标曾是预定在今年年底停止进口俄罗斯石油。 德国经济部长周二(26日)表示，德国希望能够在几天内摆脱俄罗斯石油，德国正在大大推进其这项目标。这项声明为欧洲对俄罗斯石油实施制裁禁运打开了大门。

德国经济部长哈贝克周二(26日)在路透社报道的讲话中告诉记者: “今天我可以说，（石油）禁运对德国来说是可以控制的。”

德国正在大大推进其这项目标的进度。 虽然柏林在今天之前曾经推出的目标是：在今年年底停止进口俄罗斯石油，但德国现在表示：希望在几天内实现这一目标。 德国经济部长哈贝克周二在波兰访问时，证实了这一点。

自2月底乌克兰战争爆发以来，柏林一直在努力摆脱对俄罗斯石油的依赖。 德国经济部长哈贝克说，当时，俄罗斯石油约占德国消费量的三分之一，一个月后下降到 25%。

欧洲禁运迫在眉睫？

周二，哈贝克表示，俄罗斯石油仅占德国该国进口的 12%，而且它只供应一家炼油厂，亦即位于柏林附近施韦特(Schwedt) 的 PCK 炼油厂，该炼油厂由俄罗斯公共石油公司集团 Rosneft. 经营。

哈贝克说：“我们需要找到施韦特炼油厂 的替代品，我们将在未来几天内进行研究。”

德国经济部长周二的这项声明为欧洲对俄罗斯石油实施制裁禁运打开了大门，这是数周以来激烈讨论的主题。 这可能是欧盟二十七国正在准备的对俄罗斯实施的第六套制裁措施的一部分。

这个议题应在德国总理奥拉夫·舒尔茨和法国总统马克龙在柏林举行的会议期间提出讨论；法德领导人的会晤预定在未来几天内举行。