罗马教皇对乌战中立引西方沮丧

乌克兰/方济各

教皇可能为普京祈祷，但他坚持在乌克兰问题上保持中立梵蒂冈希望保持其作为调解人的潜在作用。一些西方官员对梵蒂冈不直接指责俄罗斯感到沮丧。

广告 继续浏览后续

教皇坚持在乌克兰问题上保持中立。据Politico署名汉娜-罗伯茨今天报道称，当俄罗斯外交部长拉夫罗夫在克里姆林宫将坦克开进乌克兰的几周后在联合国人权理事会上发言时，约有140名外交官退场。为数不多的人留下了。其中有来自罗马教廷的特使。

一位西方外交官说，"当西方盟友看到罗马教廷的外交官在其他人都离开房间时还在听拉夫罗夫讲话，这让他们很不爽。他们说他们不能搞政治，但这被认为是站在俄罗斯一边。"

罗马教廷的决定体现了一些西方国家认为这个中立的主权实体令人气愤的倾向，即坐视不管，而不是指责普京，但普京却利用强大的俄罗斯东正教会的影响来帮助他在乌克兰的残暴、并使战争合法化。

在几个政府间组织中，该主权机构多次在谴责俄罗斯侵略的投票中弃权。在禁止化学武器组织（OPCW），教廷拒绝支持一项谴责克里姆林宫使用神经毒剂的议案。3月，在横跨几十个欧洲国家的欧洲安全与合作组织（OSCE），教廷在调查乌克兰可能的战争罪行的投票中投了弃权票。

相反，教皇方济各选择用生动但不具体的言辞来谴责这场战争。他将其称为 "神圣的战争"，并提及一个 "被不合时宜的国家利益主张所困扰的大国"。

但教皇一直避免点名普京和俄罗斯。教皇也没有提到俄罗斯东正教会首领基里尔牧首，后者是普京的主要支持者，他将入侵作为一场 "圣战 "加以认可。值得注意的是，方济各反对向乌克兰运送武器，称重新武装将推动一种新的 "恐怖平衡"。

对方济各来说，两难的选择是，是利用他的道德地位明确谴责俄罗斯，还是按兵不动，希望为调解创造空间。例如，一个可能的建设性角色可能是让俄罗斯东正教会参与解决冲突的选择。

教会的支持者说，对中立的坚定承诺是务实的，基于这样的信念，它为对话和长期思考保留了大门。鉴于普京的不妥协态度和罗马教廷对俄罗斯东正教会的无能为力，也不清楚梵蒂冈用更积极的语气能达到什么效果，而俄罗斯东正教会则热情地支持普京的战争。

该报道称，教廷的做法还是给一些人留下了苦涩的味道。

罗马教廷在解决冲突方面可以指出一些历史性的成功。当然，并非所有的罗马教廷外交都被视为成功，甚至是可取的。

对于教皇庇护十二世在谴责阿道夫-希特勒和纳粹方面的沉默，仍然存在相当大的争议。他的批评者认为，由于德国和奥地利的天主教人口非常多，他可能会破坏对该政权的支持。梵蒂冈坚持认为，他保持沉默是为了保护教会在幕后为保护包括犹太人在内的纳粹受害者所作的努力。

在乌克兰，教皇有一条微妙的钢丝要走。他将急于避免冲突被诬陷为文明的冲突，西方与东方的冲突，其起源可以说可以追溯到1054年东方东正教与西方基督教之间的大分裂。

方济各曾表示，对基辅的访问 "已经摆在桌面上"。虽然方济各是世界上最有影响力的人物之一，他的出访将表明对乌克兰的声援，但他希望确保任何访问都不仅仅是象征性的，而是至少向停火迈出一步，这却是一个不太可能的成就。

此外，鉴于俄罗斯东正教会的亲普京情绪，教皇的影响力是否会延伸到俄罗斯东正教会也值得怀疑。

在冲突结束后的和解努力中，宗教领袖可能会发挥作用，因为重建信任需要的不仅仅是政治对话。

Politico说，但是，世界现在正在寻找一个奇迹--梵蒂冈不太可能创造这样的奇迹。