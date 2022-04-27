英外相将发表讲话敦促西方对乌提供重型武器，包括坦克和战机

英国/乌克兰/俄罗斯

英国外交大臣特拉斯（Liz Truss）4月27日晚将就国际社会应从俄罗斯入侵乌克兰事件中吸取的教训，及她对“一个和平、安全和繁荣的新时代”的愿景在伦敦市长官邸发表主旨演讲。据悉，她将在讲话中告诉西方为确保俄罗斯在乌克兰的失败做“长期准备”。她还将强调，北约成员国将其GDP的2%用于军事开支的目标应该是“下限而不是上限”。

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特拉斯将在当地时间周三晚的讲话中强调，俄罗斯入侵乌克兰必须成为“更广泛变革的催化剂”，以遏制全球侵略。她将提出，英国及其盟友现在必须“重新启动、重铸和重塑我们威慑侵略者的方法”。

特拉斯的演讲稿提出：“我们的新方法将基于三个方面：军事力量、经济安全和更深入的全球联盟。”她强调：“我希望生活在一个自由国家自信并处于领先地位的世界里......自由和民主通过经济和安全伙伴关系网络得到加强......侵略者得到遏制并走向更好的道路。”

特拉斯会提出，依照如此愿景，“这就是长期的奖品：一个和平、安全和繁荣的新时代。”她将明确表示，西方盟友需要加强经济制裁，以加强对俄罗斯的孤立，包括“一劳永逸地切断进口（俄罗斯的）石油和天然气”。

特拉斯会说：“普京必须无处可去，以资助这场骇人听闻的战争。”在向西方盟友发出的严正信息中，她将说：“我们不能自满——乌克兰的命运仍然处于平衡之中”。

特拉斯将强调：“我们要清楚——如果普京成功了，整个欧洲将出现难以言喻的进一步苦难，并在全球产生可怕的后果。我们将永远不会再感到安全。”她指出：“因此，我们必须做好长期的准备，加倍支持乌克兰。”

特拉斯会说：“重武器、坦克、飞机——深入挖掘我们的库存，加大生产力度。我们需要做这一切。”不过，值得一提的是，当被问及特拉斯说西方应该向乌克兰提供战机是否正确时，英国副总理拉布（Dominic Raab）却未给予明确回答。

兼任英国司法大臣的拉布还回避了本国国防开支是否需要增加的问题，坚称英国政府去年已经对此问题进行了全面审查。

拉布向英国广播公司第四台（BBC Radio 4）的节目表示：“我当然不认为我们应该......在战争的这个关键时刻避免向乌克兰提供支持。外交大臣在这一点上是正确的。”