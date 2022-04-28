乌克兰战争：难民日增55000

乌克兰/俄罗斯/难民

根据联合国难民事务高级专员办事处（UNHCR）周四今天公布的数字，自2月24日俄罗斯军队入侵以来，近540万乌克兰难民逃离了他们的国家。

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法新社说，虽然自3月以来，乌克兰难民逃离速度已大大放缓，但联合国预计到今年年底还会有300万人。

根据联合国难民署的数据，自俄罗斯入侵开始以来，截至4月27日，已有5372854名乌克兰人离开他们的国家，比前一天多了55635人。妇女和儿童占这些难民的90%，而可能被动员起来的18至60岁的男性则不被允许离开。

几乎三分之二的乌克兰儿童不得不逃离他们的家园，包括那些仍然在该国的儿童。

根据国际移民组织（IOM）的数据，超过770万人已经离开了他们的家园，很多乌克兰人丧失家园但滞留在乌克兰。

在俄罗斯入侵之前，乌克兰在其政府控制的地区有3700万人口。这一数字不包括2014年被俄罗斯吞并的南部克里米亚，以及亲俄罗斯分离主义分子控制的东部地区。

近十分之六的乌克兰难民（截至4月27日为2,968,716人）已逃往波兰，波兰是迄今为止收容难民最多的国家，尽管其中一些人继续逃往其他欧洲国家。波兰边防军周四宣布，共有300万人次从乌克兰抵达。

与此同时，据波兰边防军称，约有904,000人越过波兰边境进入乌克兰--乌克兰男子加入军队或居民返回家园。

战前，约有150万乌克兰人居住在波兰，大部分是移民工人。

截至4月27日，共有801,453名乌克兰人离开他们的国家进入罗马尼亚，其中许多人通过摩尔多瓦抵达，摩尔多瓦是罗马尼亚和乌克兰之间的内陆国。

乌克兰难民中大多数人继续他们的旅程，前往其他欧洲国家。

至4月27日，俄罗斯境内的难民人数为641,752人。联合国难民署还指出，在2月18日至23日期间，有10.5万人从亲俄分离主义领土顿涅茨克和卢甘斯克（乌克兰东部）迁往俄罗斯。

截至4月27日，共有507,849名乌克兰人进入匈牙利。

摩尔多瓦的边境离乌克兰的主要港口敖德萨最近。根据联合国难民署的数据，截至4月27日，已有439,290名乌克兰人进入摩尔多瓦，这是一个前苏联共和国，是欧洲最贫穷的国家之一，人口为260万。这些难民中的大多数人继续他们的旅程，前往其他国家。

而根据难民署4月26日的数字，自战争开始以来，共有363940名难民从乌克兰抵达斯洛伐克。

据联合国难民署明确指出，对于与乌克兰接壤、属于申根地区的国家（匈牙利、波兰、斯洛伐克），高级专员提出的数字是指那些越过边界进入该国的人。联合国难民署估计，"大量的人继续前往其他国家"。