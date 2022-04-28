俄罗斯作家乌利茨卡娅获奖

俄罗斯/福门托尔文学奖

欧洲出版商联合创立的福门托尔文学奖评委会周四宣布，普京的批评者并经常被推举为诺贝尔奖候选人的俄罗斯小说家柳德米拉-乌利茨卡娅因获得今年福门托尔奖。

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据法新社今天自马德里报道说，79岁的俄罗斯小说家柳德米拉-乌利茨卡娅获得了此奖励，据评委会在一份声明中说评价说，"因为她以强大的叙事气息记录了人类灵魂最微妙的情感，因为她以敏感的方式讲述了被扔进世界迷宫的人们的史诗，因为她以细腻的方式恢复了遭受不幸的专制命运的男人和女人的尊严。"

乌利茨卡娅是言论自由的捍卫者，她是少数几个赢得外国读者关注的当代俄罗斯作家之一。乌利茨卡娅经常站在克里姆林宫的对立立场上，为被监禁或被起诉的反对派辩护，她并在2月24日入侵乌克兰的几天后离开俄罗斯，她不断谴责这一战争行为。

她在周三发表的一篇采访中告诉法国报纸《世界报》说，乌克兰战争再次 "杀死了我（......），我出生在战争期间，在斯大林的统治下，我曾希望死前死后都不会看到下一次战争。当然，战争一直不断，车臣、南奥塞梯......。但今天发生的战争是无法想象的。"

据法新社说，柳德米拉-乌利茨卡娅1943年出生于乌拉尔地区，她的父母在战争期间被疏散到那里，她在莫斯科长大，学习生物学和遗传学。1970年，当苏联领导人勃列日涅夫对苏联的政治、意识形态和文化生活实施严厉控制时，她就因为接近持不同政见者而失去了遗传学的学习机会。

失去工作后，她转向文学创作，成为小说、短篇小说、戏剧和电影剧本的多产作家。她的第一本书《可怜的父母》和《Sonechka》在法国出版，然后也在俄罗斯找到了出版商。此后，乌利茨卡娅的作品被翻译成多种语言，并在世界各地，包括在俄罗斯都赢得一些著名的文学奖。

福门托尔文学奖Formentor是由一群著名的欧洲出版商创立的，奖金为50,000欧元。