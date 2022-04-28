俄罗斯寡头们离奇“自杀”潮：先残杀妻儿后恐怖自尽

俄罗斯/寡头离奇自杀潮

4月19日星期二，一名俄罗斯寡头在用斧头砍死家人后，就在西班牙的别墅里上吊自杀了。前一天在莫斯科，另一位天然气大亨与他的妻子和女儿被发现死亡。自1月底以来，已有6名亿万富翁在离奇可怖的环境中死亡。

广告 继续浏览后续

据法国Marianne署名Vincent Geny报道称，俄罗斯寡头的神秘自杀潮引来全世界关注。1月以来至少有6名寡头死亡。这些人都疑似自杀，然而就俄罗斯寡头中的自杀潮，在大多数情况下，当地媒体对死亡的情况都提出质疑：是自杀还是伪装的谋杀？

3月21日星期四，加泰罗尼亚报纸《El Punt Avui》报道了在西班牙Lloret de Mar发生的一起可怕事件。4月19日，警方接到一名年轻男子的电话，他担心无法联系到家人。加泰罗尼亚警察Mossos d'Esquadra发现一个人吊死在花园里。他是俄罗斯第二大天然气公司Novatek的前总经理Sergey Protosenya，仅次于俄罗斯最大的天然气公司。

在别墅内，警方发现了另外两具尸体：他的妻子娜塔莉亚和他们18岁的女儿玛丽亚。据称，她们都被殴打，然后显然是用利刀杀死的。

调查的最初内容表明，该商人在结束自己的生命之前杀死了自己的家人。但一些细节让人怀疑可能有第三人参与。首先是谢尔盖-普罗托森亚的尸体上没有血迹，尽管犯罪现场布满了血迹。据《加泰罗尼亚日报》报道，调查人员在纳塔利娅-普罗托森亚的房间里发现的袜子上发现了血迹。它们可能被用作临时的手套，以避免在犯罪现场留下任何指纹。

据Marianne报道称，西班牙的寡头离奇死亡悲剧与4月18日发生在俄罗斯首都的一起案件相呼应。据德国之声电台俄语版报道，弗拉迪斯拉夫-阿瓦耶夫被发现与他怀孕的妻子叶莲娜和他们13岁的女儿玛丽亚一起死亡。他曾是俄罗斯第三大银行Gazprombank的副行长。

是寡头的另一个女儿Anastasia Avaev发出了警报。据警方发言人尤利娅-伊万诺娃称，这名年轻女子去了现场，发现了这些尸体。她告诉莫斯科警方，门是从里面锁上的。在公寓里，她发现了13种不同的武器。目前，首选的假设是婚姻问题犯罪，据俄罗斯塔斯社援引一位警方人士的话说，"阿瓦耶夫先杀死了他的妻子和女儿并自杀，"

Protosenya和Avaev的案件发生在一起类似案件之后的近一个月。3月23日，俄罗斯《生意人报》报道了亿万富翁瓦西里-梅尔尼科夫及其家人在他们的位于俄罗斯联邦第六大城市下诺夫哥罗德的公寓中死亡的消息。该报援引调查人员的话说，他死在自己的浴室里，动脉被切断。他的妻子和他们的两个孩子，分别为4岁和10岁，都被刺死了。

该家族是医疗设备公司Medstorm的老板。据乌克兰媒体Glavred报道，瓦西里-梅尔尼科夫的自杀可能是他的公司在一个月前入侵乌克兰后因西方制裁而遭受巨大损失的结果。据《生意人报》援引俄罗斯调查人员的话说，警方仍然倾向于自杀者在三重谋杀后自尽的假设，并强调说特别是考虑到公寓内没有挣扎和闯入的情况。

据该报道，自1月以来，还有三名寡头被发现死亡。2月28日，在英国西伦敦郊区，人们发现在石油和天然气领域发大财的俄罗斯亿万富翁米哈伊尔-沃特福德的尸体被吊死在他自家的车库里。警方告诉《卫报》，死亡是 "无法解释的"，但不无 "可疑"。

三天前，在圣彼得堡附近列宁斯基区的一个茅草屋里发现了俄罗斯天然气工业股份公司高管亚历山大-秋雅科夫的尸体。尸体也被吊挂在车库里，就像米哈伊尔-沃特福德的情况一样。

其中一名调查员告诉俄罗斯主要反对派报纸《新报》，他 "看到一个人头被套住，车库的地板上有一张纸"，纸上内容暗示是自杀。他还说，当警车到达时，可能是私人的法医警察已经在工作了。他们说他们是俄罗斯天然气工业股份公司的安全部门，他们先封锁了该地区，只是把我们和大部分警察轰赶在房子的围栏外。

俄罗斯《新报》还谈到了 "另一次非自然死亡"，指的是列昂尼德-舒尔曼，这是自2022年初以来第一个死亡的俄罗斯寡头。这位俄罗斯天然气工业股份公司的高级管理人员死尸在他的浴室里被发现。留在他浴缸上的一封信使警方相信他是自杀。在信中，他抱怨说他的腿严重疼痛。他说在一个月前就把腿弄坏了。

据Marianne称，俄罗斯反对派报纸质疑这一解释。在关于两位俄罗斯寡头在列宁斯基附近死亡的报道文章中，俄罗斯《新报》的报道作者指出，"俄罗斯天然气工业股份公司的安全部门正在检查其子公司的运输部门表明，自杀的真正原因可能与断腿之痛无关"。