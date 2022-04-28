加拿大议会决议称俄罗斯侵略乌克兰战争行为是"种族灭绝"

加拿大/乌克兰/俄罗斯

加拿大议会表决，一致通过决议案，谴责俄罗斯侵略乌克兰并将俄罗斯在乌克兰的战争行为指称为 "种族灭绝"。

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据路透社报道称，加拿大立法者周三一致投票，将俄罗斯在乌克兰的袭击称为 "种族灭绝"，加拿大议员们说有 "充分的证据表明莫斯科正在犯下系统性和大规模的反人类战争罪行"。

据印度斯坦时报称，加拿大下议院周三一致投票通过一项动议，指责俄罗斯政府对乌克兰人民实施 "种族灭绝行为"。该动议称，俄罗斯的战争罪行包括大规模暴行、有计划地故意杀害乌克兰平民、并实施亵渎尸体、强行转移乌克兰儿童、酷刑、身体伤害、精神伤害和强奸。

该决议案由国会议员希瑟-麦克弗森提出，这项动议不具约束力，但麦克弗森后来说，她提出这项动议的意图是将其作为 "敦促我们的政府做更多工作的工具"。报道引据加拿大广播公司新闻消息，希瑟-麦克弗森说：这是一个举措。乌克兰的冲突还没有结束，我们一直以来提供的支持还不够，我们需要为乌克兰人民做更多的事情。

该动议是为了 "承认俄罗斯联邦正在对乌克兰人民实施种族灭绝行为"，也确认"有明确和充分的证据表明俄罗斯联邦武装部队在普京总统和俄罗斯议会内其他人的指挥下对乌克兰人民犯下了系统和大规模的战争罪和反人类罪。"

加拿大周三决定对所谓的卢甘斯克和顿涅茨克人民共和国人民委员会的11名高级官员和192名其他成员实施限制制裁，声明指"他们是俄罗斯政权持续侵犯乌克兰主权和领土完整的同谋"，根据该国外交部全球事务的一份声明。加拿大政府还表示，它将修改其制裁法，允许将从俄罗斯遭扣押或制裁的资金或财产支付给帮助重建乌克兰或受俄罗斯入侵影响的受害人。

加拿大将俄罗斯试图吞并顿巴斯某些地区的行为描述为 "公然违反国际法"。加拿大称“加拿大继续呼吁俄罗斯军队立即从乌克兰领土上撤出。”

据该报道，自今年2月攻击开始以来，加拿大已经制裁了来自俄罗斯、乌克兰和白俄罗斯的1000名个人和实体，包括普京。