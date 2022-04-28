华日：俄罗斯官方数据为何没有反映出俄乌战争和西方制裁的影响？

俄罗斯/乌克兰/西方制裁

俄罗斯官方统计机构公布的数据显示，在俄罗斯入侵乌克兰的头几周里，西方制裁对俄罗斯经济的冲击不大，而私营部门的调查则显示俄罗斯经济活动急剧下滑。这些数据可能太早，尚无法反映出俄乌战争和制裁的影响。这些数据也可能不如过去的数据可靠，因为俄罗斯希望压制外部世界对其经济的看法。

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据华尔街日报今天报道称，俄罗斯官方数据为何没有反映出俄乌战争和西方制裁的影响？西方对俄罗斯经济实施了一轮又一轮的制裁。关键问题是，这些制裁起作用了吗?俄罗斯周三公布的数据不一致，显示3月份经济要么表现良好，要么只是停滞不前。私营部门数据则显示，俄罗斯经济急剧放缓。

经济学家原本预计，俄罗斯官方关于入侵乌克兰及其引发的制裁所造成经济影响的首次评估将显示，经济增长和工业产出下滑，失业率上升。

俄罗斯经济发展部(Ministry of Economic Development)周三表示，该国3月份经济产出同比增长1.6%。据俄罗斯国有通讯社塔斯社(TASS)，这较2月份4.3%和1月份5.8%的增速大幅放缓。俄罗斯联邦统计局(Rosstat)公布了更积极的数据，称经季节性因素调整后，3月份工厂产出仅比2月份下降1%，而失业率则保持不变，仍为4.1%。

凯投宏观(Capital Economics)经济学家Liam Peach称，这些数据似乎与非官方的经济产出指标有出入。他表示：“工业产出的萎缩幅度如此温和，似乎与上个月西方实施制裁预期将造成的打击不符。”他指出，私营部门的制造业调查显示，3月份活动出现大幅下滑。

标普全球(S&P Global Inc., SPGI)根据对500家企业的调查编制的一项私营部门活动指标在3月份创下2020年5月以来最大跌幅。去年5月俄罗斯正处于新冠疫情的早期阶段。

俄罗斯2月24日入侵乌克兰，引发多国政府实施了一系列旨在削弱俄罗斯发动战争能力的惩罚性制裁。在俄乌战争最初几周里实施的制裁是为了切断俄罗斯与全球金融体系的多种联系，限制俄罗斯利用国际物流和运输网络的渠道。

为报复上述制裁举措，俄罗斯周三暂停了对欧盟成员国波兰和保加利亚的天然气供应。鉴于石油和天然气销售收入占俄罗斯联邦预算的40%以上，而且欧洲是俄罗斯天然气的主要市场，因此对于俄罗斯经济来说，断气是风险很大的做法。俄罗斯财长西卢安诺夫(Anton Siluanov)周三表示，受西方制裁影响，俄罗斯今年的石油产量可能下降17%。

包括总统普京(Vladimir Putin)在内的俄罗斯政策制定者已承认制裁造成了经济损失，但他们没有公开透露过具体的损失数据。俄罗斯经济面临的另一个重大变数是能源出口。随着石油和天然气价格在俄乌战争爆发后一路上涨，IMF估计今年能源出口将给俄罗斯经济带来3,500亿美元的收入，比2021年增长40%。但IMF对于今年俄罗斯油气出口收入的估值以及GDP萎缩8.5%的预测都是基于俄罗斯能源出口不会遭受进一步制裁的假设。

而在另外一种假设情景中，今年年中将针对俄罗斯能源出口实施广泛制裁，IMF表示，在这种情况下，俄罗斯石油和天然气的出口今年将下降10%，明年将下降20%，随后几年将保持在这样的低水平。这对俄罗斯经济的打击将是非常大的，到2027年时经济产出可能会比现有制裁下的产出水平减少15%。

据华尔街日报该报道称，想要将俄罗斯的石油和天然气排除在全球经济之外，不是一夜间就能做到的，而且这个过程会伴随剧痛。欧盟国家不愿对俄罗斯能源实施直接制裁，因为担心本国经济会受到价格上涨的反噬。但预计欧盟成员国将在下周讨论一项禁运提案，作为对俄第六轮制裁的一部分。

该报道原链接：https://cn.wsj.com/articles/%E4%BF%84%E7%BD%97%E6%96%AF%E7%BB%8F%E6%B5%8E%E6%95%B0%E6%8D%AE%E6%B2%A1%E6%9C%89%E5%8F%8D%E6%98%A0%E5%87%BA%E4%BF%84%E4%B9%8C%E6%88%98%E4%BA%89%E5%92%8C%E8%A5%BF%E6%96%B9%E5%88%B6%E8%A3%81%E7%9A%84%E5%BD%B1%E5%93%8D-11651122312