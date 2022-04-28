古特雷斯抵布查凭吊：促普京配合国际刑事法院战争罪行调查

乌克兰/联合国/古特雷斯

联合国秘书长古特雷斯今天开始在乌克兰访问，在会见乌克兰外长与总统之前，首先前往基辅郊区布查等地，凭吊查看俄罗斯军队占据后在上述地方遗留下杀戮平民的暴行遗址。古特雷斯当即呼吁莫斯科与国际刑事法院合作对俄罗斯军队杀戮平民等战争罪行作调查，古特雷斯还呼吁俄罗斯总统普京立即结束侵略战争。古特雷斯称侵乌战争是 "21世纪的荒谬战争"。

广告 继续浏览后续

据法新社今天报道，联合国秘书长古特雷斯周四在访问基辅郊区布查Butcha时，呼吁莫斯科应该 "同意配合 "国际刑事法院（ICC）对乌克兰可能发生的战争罪行作调查，该地区已成为俄罗斯入侵开始以来暴行的象征。

据古特雷斯说："当我们看到这个可怕的现场时，我看到进行全面调查和确定责任是多么重要。" 古特雷斯说，“我呼吁俄罗斯应同意与国际刑事法院合作。"

乌克兰指责俄罗斯在布查(Butcha)、博罗迪安卡(Borodianka)和其他基辅郊区屠杀平民，俄罗斯军队在3月占领这些地方后才撤走。

4月13日，国际刑事法院检察官、英国的卡里姆-汗访问了布查，并称乌克兰多地是战争罪行的 "犯罪现场"。卡里姆-汗宣布一个法医小组将在布查工作，并表示他的调查人员将与立陶宛、波兰和乌克兰在欧盟司法合作机构（Eurojust）的支持下于3月成立的联合调查小组（JIT）共同工作，以促进证据的收集。

自2月24日冲突开始以来，联合国秘书长古特雷斯首次访问乌克兰，周四上午他前往访问布查和博罗迪安卡。

古特雷斯稍早在博罗迪安卡(Borodianka)被毁坏的房屋前说：“我可以想象如果是我的家人在现在被毁坏和硝烟熏黑的这些房屋中。我也想象我的孙女们如何惊慌失措地奔逃。”

古特雷斯还说：“战争在21世纪是一个荒谬的事情，在21世纪，没有任何战争是可以接受的。”

古特雷斯在一座被轰炸而部分摧毁的住宅楼前说："每个人都应该永远记住一件事：无论战争如何，付出最高代价的总是平民。"

古特雷斯在返回基辅之前，将在下午与乌克兰总统沃洛基米尔-泽连斯基（Volodymyr Zelensky）会面，他将继续访问伊尔平，那里的俄罗斯和乌克兰军队的战斗显现出特别血腥。

据法新社说，联合国秘书长在周二访问俄罗斯后，于周三晚上抵达乌克兰。在莫斯科，他会见了俄罗斯总统普京，并要求俄罗斯与联合国合作，允许平民从被轰炸地区撤离，特别是在俄罗斯军队集中进攻的乌克兰东部和南部。

消息没有提及古特雷斯是否以及如何敦促普京立即停止21世纪这个荒谬的战争。