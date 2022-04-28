古特雷斯抵达乌克兰 访问布查、伊尔平和博罗迪安卡

乌克兰/联合国/古特雷斯

4月28日是俄罗斯入侵乌克兰的第64天，联合国秘书长古特雷斯稍早由推特报告已经抵达乌克兰。古特雷斯希望斡旋普京与泽连斯基合作停火，先前已经结束访问莫斯科。没有消息报告古特雷斯说服了普京停火。古特雷斯称将在会见乌克兰外长库莱巴和乌克兰总统泽连斯基之前，先凭吊3月俄罗斯占领期间的暴行现场博罗迪安卡、埃尔平和布查。古特雷斯此举透露出联合国谴责侵略战争屠杀平民的立场。

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据本台报道，联合国秘书长古特雷斯今天将访问布查、伊尔平和博罗迪安卡。

在访问莫斯科之后，联合国秘书长安东尼奥-古特雷斯于4月27日星期三抵达基辅。本周四上午，他将访问Borodianka、Irpin和Boutcha，这些地方是3月份俄罗斯占领期间的虐杀平民场所。古特雷斯将会见外交部长库莱巴和乌克兰总统泽连斯基。

据法新社报道说，联合国秘书长周四上午抵达基辅郊区的Borodianka，乌克兰指责俄罗斯军队在3月占领该地区期间犯下了虐杀行为。自2月24日俄罗斯入侵乌克兰开始以来，这是古特雷斯首次访问乌克兰，他还将访问布查，并在星期四下午会见乌克兰总统泽连斯基。

根据微软4月27日星期三发表的一份报告，自俄罗斯军队开始入侵以来，与俄罗斯国家有关的团体对乌克兰及其基础设施进行了200多次计算机攻击。微软公司副总裁汤姆-伯特指出："这些攻击 "不仅破坏了乌克兰的机构系统，而且还旨在破坏民众获得可靠信息和平民所依赖的重要服务，并试图破坏人民对乌克兰国家领导人的信心。

该报道称，法国道达尔能源公司开始从俄罗斯撤出，因为自俄罗斯开始入侵乌克兰以来，这家法国集团因其在该国的持续存在而受到各方的批评。俄罗斯的账单最终证明对该公司来说代价太高了，特别是关于北极液化天然气2号项目。