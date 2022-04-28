普京要在乌克兰占领城市发行卢布

乌克兰/俄罗斯

据俄罗斯官员周四表示，被俄罗斯军队控制的乌克兰沿海城市赫尔松的俄罗斯行政当局，计划从5月1日起引入卢布，以取代乌克兰货币格里夫纳。该计划说允许4个月的平行过度，此后将在占领地禁止使用乌克兰货币。

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法新社今天引述据俄新社消息，莫斯科军队在入侵乌克兰之初夺取赫尔松后成立的俄罗斯地方行政当局副主席基里尔-斯特雷莫索夫说，"从5月1日起，当地将转移到卢布使用区。"

他说，在可能持续四个月的过渡期内，卢布和格里夫纳这两种货币将能够平行流通。"他说："在那之后，我们将完全转用卢布支付。

没有高级俄罗斯官员立即证实这一言论。

赫尔松市靠近2014年被莫斯科吞并的克里米亚，是俄罗斯人自2月24日开始入侵乌克兰以来完全控制的第一个也是迄今为止唯一一个乌克兰主要城市。

乌克兰指控俄罗斯计划在这个地区组织假独立公投，就像在邻近的被俄罗斯占领扎波罗热地区一样。

2014年在顿巴斯也是这样做的，当时亲俄罗斯的分离主义分子在莫斯科的支持下，取得了部分控制权。分离主义分子随后宣布成立顿涅茨克和卢甘斯克 "人民共和国"，莫斯科在2月24日入侵乌克兰之前承认这两个“国家”是独立的。

乌克兰总统泽连斯基说，永远也不会有赫尔松人民共和国。泽连斯基4月22日说：“如果有人想进行新的吞并，那就用更强大的制裁打击俄罗斯。”

据俄罗斯国防部声称，已将 "和平生活 "带回赫尔松。法新社说，但根据乌克兰媒体网站显示的照片和视频，那里经常举行反俄和反公投的示威活动。没有外国记者能够进入这个战前有近30万人口的小镇。